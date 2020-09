Falsches Gewinnversprechen: Senior erkennt Betrugsabsicht

Einen Betrugsversuch rechtzeitig durchschaut hat ein 80-jähriger Mann am Donnerstagmittag in Kressbronn. Lautb Polize kontaktierte eine unbekannte Anruferin den Senior per Telefon und teilte ihm mit, dass er einen Bargeldbetrag in Höhe von 30 000 Euro gewonnen habe. Um diesen zu erhalten, müsste er jedoch zunächst als Bearbeitungsgebühr Guthabenkarten im Wert von 800 Euro kaufen, die später bei ihm abgeholt würden. Der 80-Jährige schöpfte Verdacht und beendete das Gespräch. Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass, auf diese bekannte Betrugsmasche der falschen Gewinnversprechen hinzuweisen.