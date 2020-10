Falsche Sammler in Kressbronn unterwegs

In der Alemannenstraße sind am Sonntag zwei Männer mit einer Spendendose unterwegs gewesen, die vorgaben, Geld für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Laut Polizeibericht klopften sie an Haus- und Wohnungstüren. Da sie sich nicht ausweisen konnten, verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Als die Männer die Beamten erkannten, suchte der Mann mit der Spendendose das Weite. Sein 30 Jahre alter Komplize wurde gestellt. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt jetzt wegen gewerbsmäßigen Sammlungsbetrugs.