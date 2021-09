Fahrer schläft ein und das Auto überschlägt sich auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn

Ein Sekundenschlaf war den ersten Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag kurz nach 14 Uhr auf der Bundesstraße 31 bei Kressbronn, in Fahrtrichtung Lindau, ereignet hat. Ein 67-jähriger Mazda-Fahrer war laut Polizeiangaben hinterm Steuer eingeschlafen und kollidierte daraufhin mit der Mittelleitplanke. In der Folge überschlug sich der Wagen und kam nach rund 200 Metern zum Stehen. Sowohl der Unfallverursacher, als auch dessen 76-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Mazda entstand Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße bis etwa 15.30 Uhr gesperrt.