Für Karin Tillema, Rita Vechet, Hartwig Rapp und Werner Straub gibt’s goldene Ehrennadel

Passend dazu, dass die Kulturgemeinschaft 2013 das 40-Jährige ihrer Ausstellungsaktivitäten feiert, sind die Ehrungen beim Neujahrstrunk ausgewählt worden. Mit Karin Tillema, Rita Vechet, Hartwig Rapp und Werner Straub wurden am Dienstagabend vier „Kulturschaffende“ mit der Goldenen Ehrennadel der Gemeinde ausgezeichnet.

Karin Tillema (vielen noch unter dem Namen Karin Moll und als Gemeinderätin bekannt) habe „Kunst und Kultur im Laufe der Jahre mehr und mehr zu einem Lebensthema gemacht“, gab Bürgermeister Edwin Weiß die passende Einleitung. Gewürdigt wurde – neben ihrer festen Verankerung im Arbeitskreis Kunst -- auch ihr Engagement für das Dorf Ondougou (Sahel/Mali), bei dem sie mit ihren Fotoaufnahmen Kunst zu einem gesellschaftlichen Element werden ließ.

„ Rita Vechet lässt sich in ihrer Lebensweise überwiegend von kulturellen Prinzipien anregen und leiten“, so stellte Weiß die zweite Geehrte vor. Was konkret darin sichtbar wird, dass sie das Gästebuch der Galerie in der Lände führt und sich mit derselben Hingabe den Besuchern am Hof Milz widmet. Mit Sorgfalt wie mit Freundlichkeit, so Weiß, leiste sie ihren Beitrag zu Organisation und Struktur der Gemeinschaft, der Kulturgemeinschaft.

„Ohne Hartwig Rapp würde den Ausstellungen der Kulturgemeinschaft in der Lände ihr besonderes Erscheinungsbild fehlen“: Nicht nur dies schickte Edwin Weiß der Ehrung voraus, sondern auch: „Hartwig Rapp verbindet den Anspruch der Kunst mit dem des Handwerks.“ Dank seiner Hilfe ließen sich selbst schwierigste Probleme bei der Hängung der Werke lösen.

Mit Werner Straub wurde der Fachmann für Transport (bis Budapest, Paris, Berlin) und Hängen im Team des Arbeitskreises Kunst gewürdigt. Oft bei Wind und Wetter müsse er dem Vertrauen gerecht werden, das ihm die Künstler entgegen bringen – was mitunter nicht einfach sein dürfte. Auch dieser unverzichtbare Schaffer im Rückraum der Ausstellungen“ erhielt Gold.