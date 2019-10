Führung durch Obstgroßmarkt

Die Volkshochschule in Kressbronn bietet am Mittwoch, 23. Oktober, eine Betriebsbesichtigung des Obstgroßmarktes der BayWa in Kressbronn an. Die Veranstaltung läuft von 15 bis 16 Uhr.

Die Bodenseeregion gehört zu den bedeutendsten Obstbaugebieten in Europa. So baute die BayWa den Standort Kressbronn zum wichtigsten ihrer Umschlagplätze für Obst aus, ist einer Vorschau zu entnehmen. Heute werden hier bis zu 70 000 Tonnen vorwiegend Tafelkernobst, aber auch Beeren und Steinobst sortiert, verpackt und schließlich ins In- und Ausland ausgeliefert. Während der etwa einstündigen Führung durch den Standortleiter Claus Schön werden die Teilnehmer die Sortier- und Verpackungstechnik sowie die Kühlanlagen in Aktion erleben, heißt es.