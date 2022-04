Exkursion ins Wurzacher Ried

Die BUND-Ortsgruppe Kressbronn lädt ein zu einer Führung mit dem Naturschutzzentrum Bad Wurzach ins ehemalige Torfabbaugebiet „Wurzacher Ried“. Die Führung findet statt am Samstag, 7. Mai, um 14 Uhr, Abfahrt in Kressbronn ist um 13 Uhr. Nach Möglichkeit sollen Fahrgemeinschaften gebildet werden, teilt der BUND mit. Das Wurzacher Ried gilt als eines der am besten erhaltenen Hochmoore Mitteleuropas. Es liegt nördlich der Stadt Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg und erstreckt sich über eine Fläche von knapp 1.800 ha. In den zentralen Bereichen ist das ursprüngliche Hochmoor in einem weitgehend intakten Zustand. Die offenen Kernbereiche sind umgeben von einem Moorwald, andere Bereiche wurden durch den Torfabbau, der noch bis 1996 betrieben wurde, stark beeinflusst. Bis heute sind die Torfstiche gut sichtbar. Neben der Entstehung des Riedes, den verschiedenen Moorlebensräumen mit deren charakteristischer Pflanzen- und Tierwelt soll bei dieser Rundwanderung auch die Nutzungsgeschichte einen der Schwerpunkte bilden. Festes Schuhwerk und wetterfeste Kleidung sind empfehlenswert. Der Unkostenbeitrag beträgt 5 Euro für Erwachsene und 2 Euro für Kinder. Die Dauer beträgt etwa 2,5 Stunden. Bitte bis zum 2. Mai anmelden unter der E-Mail-Adresse info@bund-kressbronn.de.