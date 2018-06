Exhibitionist: Zeugen gesucht

Wie eine junge Frau bei der Polizei angezeigt hat, hat sie am vergangenen Freitag gegen 12 Uhr auf dem Geh- und Radweg vom Bahnhof Kressbronn in Richtung Nonnenhorn eine männliche Person hinter sich bemerkt, die immer näher kam. Als die Geschädigte zurücksah, bemerkte die 18-Jährige, dass der Unbekannte sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die junge Frau rannte daraufhin davon, die männliche Person folgte der Geschädigten noch ein Stück, rannte dann aber, als sich aus Richtung Nonnenhorn eine Fahrradfahrerin näherte, in Richtung Kressbronn. Von dem Exhibitionisten liegt folgende Beschreibung vor: 25 bis 30 Jahre alt, etwa 180 Zentimeter groß, schlank, schwarze kurze Haare, trug ein dunkelblaues T-Shirt (Trikot-ähnlich) und eine knielange, beige oder grünliche Hose. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten unter Telefon 07543 / 931 60 zu melden.