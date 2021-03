Weil sich ein bislang unbekannter Mann am Sonntag gegen 16 Uhr im Bereich des Bodenseeufers in Tunau vor einer 28-jährigen Passantin entblößte und exhibitionistische Handlungen an sich vollzog, ermittelt die Kriminalpolizei Friedrichshafen. Der Mann wird vonseiten der Polizei in ihrem Bericht wie folgt beschrieben: Er ist zwischen 30 bis 40 Jahren alt und trägt kurzes Haar, das etwa zwei bis drei Zentimeter lang ist.