Etliche Großprojekte sind Thema bei Haupversammlung

Vor Kurzem hat die Bürgerliche Wählervereinigung Kressbronn (BWV) zu ihrer Jahreshauptversammlung im Hotel-Restaurant „Zur Kapelle“ eingeladen. Vorsitzender Gerold Wachter begrüßte zahlreiche Mitglieder, unter ihnen erfreulicherweise auch neue Gesichter, und berichtete zunächst ausführlich über die Arbeit der BWV im Kressbronner Gemeinderat, wie einer Pressemitteilung der BWV zu entnehmen ist.

Etliche Großprojekte begleiten die Gemeinde nun schon seit geraumer Zeit und daher ist es nicht verwunderlich, wenn zu diesen Unterfangen der Informationsfluss nicht abreißt. So gab es etliche Informationen zur Aufstockung des Schulgebäudes im Bildungszentrum, zum mittlerweile erfolgten Umzug der Bücherei an ihre neue Wirkungsstätte in der Hemigkofener Straße und zur Gastronomie auf dem Bodangelände. Informativ waren laut Pressemitteilung auch die Erläuterungen zum getätigten Erwerb des Areals an der Kreuzung Friedrichshafener und Tettnanger Straße durch die Gemeinde, da dort auch mittelfristig Gestaltung erfolgen kann, wie beispielsweise hinsichtlich eines neuen Feuerwehrgerätehauses.

Ein Dauerbrenner ist auch das Thema Verkehrskonzept, denn verknüpft mit der schlechten Situation auf der Schiene und der mangelnden Anbindung des Hinterlands an den öffentlichen Nahverkehr ergeben sich hierzu eine Vielzahl an Fragen und Notwendigkeiten. „Auch die Tatsache, dass das Parkdeck auf dem Strandbadparkplatz nicht mehr als eine Idee bleiben wird, macht deutlich, wie sehr das Thema Verkehr mit einer Fülle von aktuellen Themen eine große Schnittmenge besitzt“, heißt es in dem Bericht der BWV weiter. Die Anwesenden waren sich bei der Diskussion über die Prioritätenliste einig, dass auch der Neubau des Hallenbads extrem wichtig ist.

Groß war das Interesse auch bei dem Thema Uferrenaturierung – gefühlt scheint derzeit die Situation ruhig zu sein, aber im Hintergrund laufen die Prozesse hierzu weiter.

Nach dem Kassenbericht von Josef Bihler und der von der Versammlung einstimmig erteilten Entlastung der Vorstandschaft erfolgte ein Ausblick auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr. Bei der Bürgerlichen Wählervereinigung herrscht die glückliche Situation, dass neue und junge Gesichter ihr Interesse an der Kommunalpolitik in Reihen der BWV zeigen. „Ein starkes Zeichen, das der landläufigen Politikverdrossenheit entgegengesetzt werden kann“, schreibt die BWV.

Zum Abschluss der Sitzung bedankte sich der Vorsitzende Gerold Wachter bei allen Mitgliedern, insbesondere bei den neu Hinzugekommenen, für ihr Interesse und ihre Unterstützung.