Essen zu kalt: 25-Jährige wirft Teller in Kioskküche

Offenbar unzureichend aufgewärmtes Essen am Strandbadkiosk war der Auslöser für einen Streit zwischen zwei 25 und 46 Jahre alten Frauen am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr. Nachdem die Jüngere die Speise von der 46-jährigen Angestellten bekommen hatte, sprach sie diese darauf an und bat darum, das aus ihrer Sicht kalte Essen nochmals zu erwärmen.

Wie die Polizei berichtet, kam es daraufhin zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Frauen, in deren Verlauf die 25-Jährige den Teller in die Küche warf und gehen wollte. Um dies zu verhindern, hielt die Angestellte sie am Arm fest und verletzte sie dabei leicht. Daraufhin beleidigte die Jüngere die Ältere und verließ den Kioskbereich.

Ermittlungen gegen beide Frauen

Nachdem der Bademeister über den Vorfall informiert worden war, sprach er der 25-Jährigen ein Hausverbot aus und verwies sie des Geländes. Auch er wurde daraufhin von der Frau beleidigt. Die Polizei ermittelt nun in dem Fall gegen die 25-Jährige wegen Beleidigung und gegen die 46-Jährige wegen Körperverletzung.