Esche am Schlösslepark muss gefällt werden

Eine Esche am Schlösslepark in Kressbronn muss gefällt werden. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Im Jahr 2018 hatten Unbekannte am Wurzelansatz der Esche einen Brand verursacht, der von Einsatzkräften der Feuerwehr gelöscht wurde. Im Nachgang zu diesem Brand hat die Gemeindeverwaltung die Stand- und Bruchsicherheit des großen Baumes mittels eines zertifizierten Zugversuches bestätigen lassen. Diese Kontrolle muss alle vier Jahre wiederholt werden.

Die erneute Prüfung auf Stand- und Bruchsicherheit habe in der vergangenen Woche stattgefunden. Leider sei dabei festgestellt worden, dass sich in Folge des Brandes eine fortgeschrittene Wurzelfäule eingestellt hat und der Baum in seiner Standsicherheit massiv gefährdet sei, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Experten sprachen sich daher einstimmig für eine unverzügliche Fällung aus, um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Die Fällung des Baumes wird zwischen dem 19. und dem 21. Dezember stattfinden. Die Seestraße wird zu den Hauptfällzeiten halbseitig gesperrt sein. Die Gemeinde Kressbronn werde eine standortgerechte Ersatzpflanzung an derselben Stelle ausführen.