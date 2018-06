„Es werden dieses Mal viele neue Gesichter dabei sein“

Bürgermeister Enzensperger hat beim Besuch in Frankreich im Herbst 2015 die Maîcher zum Gegenbesuch eingeladen. Dieses Treffen mit den Maîcher Freunden soll nun am kommenden Wochenende 30. April bis 1. Mai stattfinden. SZ-Redakteurin Britta Baier hat mit der Organisatorin auf Kressbronner Seite, Touristinfo-Leiterin Elisabeth Grammel, über den bevorstehenden Besuch gesprochen.

Rund 20 Franzosen werden am Wochenende in Kressbronn erwartet - sind auch neue Gesichter dabei?

Ja, durch die Wahlen in Frankreich vor rund zwei Jahren werden dieses Mal viele neue Gesichter dabei sein – neben dem neuen Bürgermeister Régis Ligier haben sich auch viele neue Gemeinderäte angekündigt. Insgesamt hat so etwas wie ein Generationswechsel stattgefunden, sodass unter unseren französischen Freunden viele junge sein werden, die Kressbronn teilweise noch aus ihrer Schülerzeit her kennen. Ein Teil von Ihnen ist zudem kurz nach der Wahl vor zwei Jahren unserer Einladung zur Langen Kulturnacht nach Kressbronn gefolgt – allerdings ohne Bürgermeister.

Kommt Bürgermeister Régis Ligier dann zum ersten Mal nach Kressbronn?

Ja, als Bürgermeister zumindest. Aber er war – wie eben nicht wenige der neuen Gemeinderäte – bereits vor vielen Jahren am Schüleraustausch beteiligt und hat auf diese Weise Kressbronn kennengelernt. Am Wochenende wollen wir deshalb die Erinnerungen auffrischen.

Wie sieht das Programm aus?

Der Wunsch des französischen Bürgermeisters war es, die Infrastruktur kennenzulernen. So werden wir das Asylbewerberheim anschauen, die Kläranlage aber auch das Bodan-Areal. Zudem darf natürlich das Maibaumstellen nicht fehlen. Die Maîcher sind schon sehr gespannt auf diese süddeutsche Tradition, die sie zum ersten Mal in Deutschland miterleben werden. Außerdem wollen wir abends gemeinsam grillen und es gibt eine Führung für die Franzosen in der Galerie Lände. Am Sonntag wollen wir eine Schifffahrt nach Langenargen machen und von dort aus als Maientour zurück nach Kressbronn laufen. Unterwegs besuchen wir den Ultramarin-Hafen, weil dort Boatshow ist. Die Maicher kommen ja aus dem Jura, einer Bergregion, und liegen auf 900 Meter. Sie freuen sich schon auf die maritimen Eindrücke vom Bodensee.