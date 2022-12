Es weihnachtet in Kressbronn

Die Feiertage stehen vor der Türe und so langsam schleicht sich Weihnachtsstimmung in den Alltag. Die Krippe der Kressbronner Landjugend an der Eligius-Kapelle trägt maßgeblich dazu bei, dass der Platz rund um Kirche und Rathaus in weihnachtlichem Glanz erstrahlt. Aufwendig gemalte Krippenfiguren von der Familie Kennerknecht, festlich geschmückte Christbäume und ein schön gestalteter Stall lassen die Augen aller Besucher aufleuchten.

In diesem Jahr wurde der Christbaum auf dem Rathausplatz von den Landfrauen geschmückt. Mit viel Liebe zum Detail und zur Freude aller Kressbronnerinnen und Kressbronner zauberten sie, mit tatkräftiger Unterstützung des Bauhofs, aus der kahlen Tanne einen wunderschönen Weihnachtsbaum – Die Gemeinde Kressbronn sagt in ihrer Pressemitteilung hierfür herzlichen Dank.