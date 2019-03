„Es steckt ein wenig Wehmut in mir“

Seit dem vergangenen Herbst ist es offiziell, dass Karlheinz Vetter zum 1. April als Lehrer an die Musikschule in Tettnang wechselt. Mit SZ-Redakteurin Britta Baier hat sich der Leiter der Jugendmusikschule und des Kressbronner Musikvereins über seine schönen und weniger schönen Erlebnisse in den vergangenen 18 Jahren unterhalten und auch verraten, ob er bereits einen neuen Musikverein im Auge hat.

Wie geht es Ihnen mit Blick auf Ihren Abschied?

Es steckt ein wenig Wehmut und Traurigkeit in mir, da es doch eine lange Zeit in Kressbronn war. Bei den letzten Weihnachtskonzerten hatte ich das Gefühl, ganz Kressbronn hat mich ins Herz geschlossen und hat mir auch in einer ganz besonderen Art gedankt.

Haben sich die Wogen zwischen Ihnen und der Gemeinde in den letzten Monaten wieder ein bisschen geglättet?

Meine Gedanken blicken jetzt nach vorne – das was war, war.

Wenn Sie auf Ihre Zeit in Kressbronn zurückschauen, sind sicher einige Erlebnisse besonders in Erinnerung geblieben..

Die absoluten Highlights im Jahreszyklus sind die Weihnachtskonzerte und die Pfingstfestshow, das Maispielen, der Blutfreitag – beim letzten Mal mit besonderer Wette: einmal spielend rein in den Tunnel und rückwärts wieder spielend raus. Dazu kamen noch außerordentliche Kooperationen mit dem KressCendo Chor Kressbronn, das Open Air Musical West Side und andere Stories, das Tattoo von den Count-Zeppelin Highland Pipes and Drums aus Friedrichshafen, wo wir mit einer ganz besonderen Showeinlage dabei sein durften. Und natürlich die besonderen Konzertreisen auf die Philippinen nach Davao City, wo wir die Hilfsorganisation KTEP besucht haben.

... und auch Dinge, die schief gelaufen sind?

Der Start beim Musikverein war schon etwas holprig, zu spät gekommen zum ersten Blutfreitag - das war ganz schlimm. Beim ersten Vereinsausflug nach Alassio war die Abfahrt für 0 Uhr geplant, doch die Busfirma hat sich um einen Tag verrechnet. Einmal habe ich die Zeitumstellung verpennt – ausgerechnet bei einem sehr wichtigen Auftritt vom SWR bei der IBO in Friedrichshafen. Naja, das waren alles Kleinigkeiten, über die man sich heute noch amüsiert.

Was werden Sie vermissen?

Das kann ich noch nicht sagen – noch vermisse ich nichts.

Wie wird ab 1. April Ihre Zukunft aussehen? Sie wechseln an die Musikschule in Tettnang.

Mein Schwerpunkt wird ausschließlich das Unterrichten sein – und der Verwaltungsaufwand wird sich deutlich verringern, darauf freue ich mich sehr.

Freie Dirigenten sind in der Region heiß begehrt - werden Sie in absehbarer Zeit auch wieder als Dirigent eines Musikvereins oder Musikkapelle den Taktstock schwingen?

Ich war jetzt insgesamt 35 Jahre Dirigent 15 Jahre in Arnach, zwei Jahre bei der Stadtkapelle Aulendorf und 18 Jahre in Kressbronn – das ist eine lange Zeit. Da kann ich jetzt mit gutem Gewissen ein längere Pause einlegen.