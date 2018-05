Es fehlt nur an Mitarbeitern

Neue Regale, ein breiteres Warensortiment – und jetzt auch ein umfangreiches Bildungsangebot für die Kressbronner Schulen und Kirchengemeinden: Der Weltladen entwickelt sich mit seinem – überwiegend ehrenamtlich tätigen Team – ständig weiter. Was dem Eine-Welt-Verein, der den Weltladen betreibt, jedoch fehlt, sind ehrenamtliche Mitarbeiter, die beim Ladendienst alle 14 Tage mitanpacken.

Bereits seit geraumer Zeit laufen die Vorbereitungen zu dem Bildungsprojekt im Hintergrund des Vereins. Nach einem entsprechenden Seminar in Kassel haben Marion Dorner und Michaela Fries ein Bildungskonzept erstellt und einen Brief an die Schulen sowie die Kirchengemeinden geschrieben. „Der Weltladen möchte damit die Schulen mit konkreten Unterrichtsangeboten aktiv unterstützen und zur Bildung für nachhaltige Entwicklung beitragen“, erläutert Marion Dorner. Dazu sollen Workshops zu den Themen Globalisierung und Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Menschenrechte, Fairer Handel und verantwortungsvoller Konsum angeboten werden.

Inzwischen gab es bereits erste Rückmeldungen: „In der Nonnenbachschule beteiligen wir uns beispielsweise an der Projektwoche mit dem Thema ,Schokoexpedition nach Ghana’“, so Marion Dorner, die mit viel Herzblut bei der Sache ist. Und auch im Parkschulzentrum sind schon drei Termine fest geplant – hier geht es unter anderem in den neunten Klassen unter dem Titel „Reise meiner Jeans“ um faire Kleidung. Diese Angebote sind für die Schulen und Kirchen kostenlos, denn Marion Dorner ist überzeugt: „Bildung darf nichts kosten.“ Zwar sei die Vorbereitung sehr umfangreich und laufe ebenfalls ehrenamtlich, doch gebe es eine ganze Menge an Unterrichtsmaterial, das sich teilweise nutzen ließe. Die Schwierigkeit der Damen ist eine ganz andere: „Wir haben in der Schule nur 90 Minuten Zeit. Aber wir freuen uns riesig drauf“, fasst Marion Dorner zusammen – und ihre Augen strahlen.

Geschäft läuft gut

Glückliche Gesichter gibt es auch bei Heidi Eisenblätter und Hubert Max Schuh aus dem Eine Welt Vorstand. Zwar sei der Gewinn des Weltladens nicht mehr so hoch wie in den vergangenen Jahren, dennoch sei der Verein „zufrieden“. „Das Geschäft läuft wirklich gut, da wir ein großes Einzugsgebiet haben – die Leute kommen bis aus Bad Schachen, weil es in Lindau keinen Weltladen gibt“, weiß Heidi Eisenblätter – ergänzt aber auch: Zwar gebe es die Weltläden mittlerweile seit rund 40 Jahren, doch leider „laufen diese immer noch nicht so, dass man die Mitarbeiter alle bezahlen kann“, bedauert sie.

Inzwischen könne der Verein vier Minijobs anbieten, außerdem helfen rund 15 Ehrenamtliche im Verkauf. Hier liegt die einzige Sorge des Vereinsvorstandes: fehlende Mitstreiter. „Wir können für den Ladendienst noch gut ein paar Verkäufer gebrauchen“, sagt Hubert Max Schuh. Die Einsatzzeiten sind mit etwa vier Stunden alle zwei Wochen recht übersichtlich. Dennoch gibt es für die Kressbronner Ehrenamtlichen, die alle mit Feuereifer dabei sind, immer wieder ein „Bonbon“: „Für Oktober planen wir einen Betriebsausflug nach Regensburg, wo uns das Team des Weltladens durch die Stadt führen wird“, berichtet Hubert Max Schuh.