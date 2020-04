Erzieherinnen übernehmen Seeputzete

In diesem Jahr haben sich bei wunderschönem Sonnenschein Erzieherinnen der Gemeinde Kressbronn auf den Weg gemacht, um herumliegenden Müll einzusammeln. Normalerweise sind bei der Seeputzete viele Freiwillige am Werk – aber eben nicht in der Zeiten von Corona.

Auch vom Parkkindergarten liefen zwei Erzieherinnen an der Argen entlang. Was sie dort alles fanden war laut Mitteilung sehr beeindruckend: unzählige Taschentücher, Flaschen, Zigarettenkippen, aber auch einzelne Schuhe und Taschen. Bürgermeister Daniel Enzensperger bedankte sich herzlich dafür, dass die Erzieherinnen spontan bereit waren, diese mühsame Arbeit auf sich zu nehmen und sich für die Allgemeinheit einzusetzen: „Auch bei der Seeputzete muss man in Zeiten von Corona neue Wege gehen. Den Erzieherinnen bin ich besonders dankbar für ihre unkomplizierte Unterstützung und ihre Bereitschaft, in diesem Jahr die Seeputzete durchzuführen.“

Besonders freuten sich die Erzieherinnen über die vielen positiven Reaktionen in der Bevölkerung: „Es ist schön zu spüren, dass die Menschen einem dankbar sind. So viel Wertschätzung, Lob und Anerkennung bekommen wir in unserem Arbeitsalltag selten.“