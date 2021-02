Erfolgsgeschichte junger Erfinder des Bildungszentrums Parkschule geht weiter

Georgi Parkov und Noah Lindner, die beide im vergangenen Jahr ihren Realschulabschluss am Bildungszentrum Parkschule (BZP) in Kressbronn gemacht hatten, wurden auf der Erfindermesse in Marokko mit höchster Ehrung bedacht. Über diesen Erfolg hat die Redaktion der Schülerzeitung folgenden Bericht verfasst:

Die beiden ehemaligen BZP-Realschüler entwickelten in Zusammenarbeit mit dem Schülerforschungszentrum Friedrichshafen (SFZ) und ihrem Technik-Lehrer eine „smarte Straßenbeleuchtung“. Mit ihrer Innovation kann durch das Einloggen via App die Straßenbeleuchtung durch Fußgänger gesteuert und damit deren Helligkeit den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Leider konnte ihre Erfindung in Kressbronn noch nicht zum Einsatz kommen, aber international fand sie schon mehrmals große Beachtung. Nach der Auszeichnung auf der internationalen Erfindermesse Iena in Nürnberg konnten sie nun an der virtuell stattfindenden Innovation Week Africa in Marokko teilnehmen, wo sie mit Gold ausgezeichnet wurden.

Ebenso beachtenswert ist das Projekt des Werkrealschülers Timon Urban. Der Sechstklässler nimmt mit seiner Erfindung beim diesjährigen Wettbewerb von „Jugend forscht“ teil. Er hat eine Rettungskapsel für Fahrstühle entwickelt. In seinen Überlegungen hat er verschiedene Probleme zu lösen versucht, die entstehen können, wenn Fahrstühle steckenbleiben und die Menschen darin lange auf Rettung warten müssen. Durch einen Mechanismus, der ohne Strom funktioniert, können die Betroffenen den Zusatzraum öffnen, in dem sich Wasser, ein Notfalltelefon und eine Toilette befinden. Wer sich schon mit „Jugend forscht“ beschäftigt hat, weiß, dass die Anforderungen an die jungen Erfinder hoch sind. Timon hat die Relevanz des Problems entdeckt, Ideen entwickelt, Materialien ausprobiert, Modelle gebaut, und er hat eine ausführliche Projektbeschreibung abgeben müssen. Und das alles während des Corona-Lockdowns. Möglich war dies durch die Unterstützung der beiden Techniklehrkräfte Herr Mau und Frau Sauter und des SFZ in Friedrichshafen.