Erfolgreicher Skiflohmarkt in Kressbronn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 12. November veranstaltete der Skiclub Kressbronn seinen alljährlichen Skiflohmarkt in der Festhalle Kressbronn. Die vielen, fleißigen Helfer:innen bewerteten vormittags die angelieferten Artikel und bereiteten diese anschließend für den Verkauf auf. Etliche Käufer:innen warteten dann vor der noch verschlossenen Hallentüre, um gut erhaltene Wintersportartikel zu Schnäppchenpreisen zu ergattern. Beim Kauf standen ihnen kompetente Berater:innen des Skiclubs beiseite.

Die Verkaufsrate in diesem Jahr ist mit rund 50% verkaufter Ware beachtlich. Es wechselten circa 150 Paar Ski, 120 Paar Skischuhe, 40 Helme und viele weiter Artikel den Besitzer. Wie auch in den vergangenen Jahren konnten so insbesondere zahlreiche Kinder und Jugendliche mit gutem und preiswertem Material ausgerüstet werden.

Den Kaffee- und Kuchenverkauf hatte wie jedes Jahr das Kressbronner Rennteam übernommen.

Zeitgleich startete auch unsere online Skikursanmeldung, unter www.skiclub-kressbronn/anmeldung. Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen, wie immer sind die Plätze begrenzt. Jetzt hoffen wir auf einen schneereichen Winter und freuen uns auf die Kurse mit Euch! Weitere Informationen auf www.skiclub-kressbronn.de