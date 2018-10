Erfolgreiche Sportler und treue Blutspender

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde hat Bürgermeister Daniel Enzensperger am Donnerstagabend die erfolgreichsten Sportler und treuesten Blutspender der Gemeinde geehrt. „Mit ihrem Wirken, ihrem Engagement und ihren Erfolgen sind sie alle wichtige und nicht zu ersetzende Säulen unserer Gemeinschaft “, sagte Enzensperger in seiner Begrüßung. Er betonte, wie wichtig es sei, Blut zu spenden, um schwerkranken und leidenden Menschen in ihrer Not aktiv zu helfen. „Blut kann nach wie vor nicht künstlich hergestellt werden. Wir freuen uns daher immer, wenn so viele Kressbronner Bürger an den für die Allgemeinheit so wichtigen, dreimal im Jahr stattfindenden Blutspendeaktionen teilnehmen. Mit ihrem Engagement zeigen sie gelebte Nächstenliebe, die nicht hoch genug geschätzt werden kann“, lobte das Gemeindeoberhaupt, bevor er an acht anwesende Spender Urkunden, Ehrennadeln und jeweils ein Präsent als Dank und Anerkennung überreichte. Auch Jens Wartenberg, erster Vorsitzender des heimischen DRK-Ortsvereins, fand lobende und dankende Worte: „Mit jeder abgegebenen Spende können bis zu drei Menschenleben gerettet werden. Blutspenden tut nicht weh, im Gegenteil, es fördert die Blutproduktion im Körper. Zudem erhält jeder Spender im Vorfeld einen kostenlosen Check, bei dem das Blut eingehend untersucht und bei Unregelmäßigkeiten der zuständige Hausarzt automatisch informiert wird. Allen Spender danke ich für ihren Einsatz.“ Seit 1964 habe man in Kressbronn laut Wartenberg etwa 34 000 Blutkonserven sammeln und somit rund 150 000 Menschen mit Blut versorgen können.

Sportlich ging es im zweiten Teil des Abends weiter. Für ihre herausragenden Leistungen auf landes-, bundes- und internationaler Ebene durften die besten Sportler aus Kressbronn Lob und Anerkennung erfahren. Dabei vergaß Bürgermeister Enzensperger nicht zu erwähnen, dass die Besten nur so gut seien, wie deren Trainer, Betreuer und Begleiter. Dabei seien auch die Eltern mit Voraussetzung, dass sich Erfolge, wie sie am Abend vorgestellt wurden, regelmäßig einstellten. „Herzlichen Dank und Gratulation zur ihren phantastischen Leistungen. Sie sind wahre Botschafter und Repräsentanten unserer Gemeinde und das weit über die heimischen Grenzen hinaus, auch, wenn es nicht immer für das Treppchen reicht. Alle, die heute keine Ehrung erfahren durften, darf ich sagen: Lassen Sie sich nicht entmutigen, machen Sie bitte weiter so, denn es zählt vor allem auch der olympische Gedanke: Sport ist gesund und macht Spaß. Dabei sein ist alles.“