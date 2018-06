Entenküken freuen sich über ihre Rettung

Anfang dieser Woche ist in Kressbronn eine Entenfamilie in Not geraten: Bei der ARAL-Tankstelle in Kressbronn sind von der Polizei Entenküken ohne Eltern „eingesammelt“ worden. Die Tierfreunde Bodenseekreis kümmerten sich anschließend um die verwaisten Entenküken, obwohl eigentlich das Tierheim in Friedrichshafen für diesen Bereich zuständig ist. Nach gründlicher Suche konnten leider keine Elterntiere gefunden werden und die Küken werden nun bei einem Mitglied des Vereins betreut und aufgepäppelt bis sie wieder in Freiheit entlassen werden können. „In so einem Fall ist es sehr wichtig, dass man über mehrere Stunden noch abwartet, ob die Elterntiere nicht doch noch auftauchen. Da aber bei der Tankstelle Hochbetrieb war und die Gefahr bestanden hätte, dass die Küken überfahren werden, wurden sie in Obhut genommen“, berichtet Cornelia Sänftl von den Tierfreunde Bodenseekreis. (cs)