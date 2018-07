War beim Spatenstich zunächst von Spätsommer 2010 als Termin für die Fertigstellung die Rede, so wird es nun Frühjahr 2011, bis der letzte Mieter einziehen kann, wie Geschäftsführer Jürgen Holzer von der Firma Holzer-Hausbau aus Sonthofen/ Lindau im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung sagte. Das „Haus am Markt“ wird an der Kreuzung von Hauptstraße und Argenstraße zehn Wohnungen sowie drei Praxis- und Büroräume beheimaten.