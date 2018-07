Endspurt: Ein Zimmer von 64 ist fertig

„Wir mussten brutal Gas geben – aber wir schaffen es“, sagt Robert Manhardt, Investor aus Augsburg, mit Blick auf das mittelschwere Chaos im Hotel Sonnenhof. Mitte Juli – wenn in Friedrichshafen die Outdoor-Messe steigt – ist das ehemalige „Allianz“-Erholungsheim zum ersten Mal geöffnet – und bereits ausgebucht.

Von unserer Redakteurin Britta Baier

Von den rund 50 Bauarbeitern, dem Staub und Krach der riesigen Baustelle ist in Zimmer 305 – in der dritten Etage des neuen Hotels in Retterschen, nichts mehr zu spüren: Die Betten sind gerichtet, die Gardinen hängen und im Bad liegen bereits Handtücher. „Das ist unser Musterzimmer – leider das einzige Zimmer von 64, das eingerichtet ist“, sagt Ehefrau Martina Manhardt und lacht herzlich. Hier wurden die Möbel ausprobiert, Bettwäsche und Kissen zusammengestellt und dekoriert, nach denen nun auch die übrigen Zimmer eingerichtet werden.

„Ich bin für den Außenbereich zuständig, meine Frau hat die Innendekoration übernommen“, sagt der Augsburger und strahlt seine Frau an. Beiden ist die Begeisterung anzusehen – ebenso wie dem Hotelkomplex, zu dem neben den vier errichteten Wohnhäusern auch die bereits bestehende Pension gehört. Während Ehemann Robert bereits an neuen Projekten arbeitet, wird Martina Manhardt in Zukunft Chefin des 142-Betten Hotels sein.

Viele ehemalige Elemente wie Fliesen, Kamine oder die riesige Holztreppe im Eingangsbereich wurden erhalten und hergerichtet. Ansonsten ist von dem Altbau jedoch nichts mehr zu sehen: „Wir haben alles neu gemacht – manchmal auch unfreiwillig“, berichtet Manhardt und meint die maroden Wände, die kurzfristig erneuert werden mussten oder die Brandschutzverordnung, die dem Investor ziemliches Kopfzerbrechen bereitet hat.

„Probelauf“ Anfang Juli

Während Anfang Juli alle Arbeiter mit ihren Familien in das Hotel zum „Probelauf“ eingeladen sind, startet der offizielle Hotelbetrieb am 13. Juli, der Wellnessbereich am 1. August: „Bei so vielen neuen Mitarbeitern haben wir uns entschlossen, erst einen Probebetrieb zu fahren, um zu sehen, ob alles läuft“, berichtet Manhardt. 20 feste Mitarbeiter sowie fünf Saisonkräfte werden eingestellt. „Aber einen Chefkoch, den haben wir schon“, verrät er. Andreas Völker aus Kressbronn wird ab Anfang Juli die Gäste mit gutbürgerlicher saisonaler Küche auf dem Sonnenhof bekochen. „Ab dann haben wir unser Restaurant und die 400 Quadratmeter große Außenterrasse für alle geöffnet.“

Ausdrücklich wünscht sich das Ehepaar, dass auch viele Kressbronner den Weg zum Sonnenhof finden – sei es wegen der grandiosen Aussicht, wegen des Essens oder dem Saunabereich mit Schwimmbad, der ebenfalls öffentlich zugänglich ist. „Wir möchten, dass sich der Ottonormalverbraucher hier genauso wohl fühlt wie der Geschäftsmann oder Familien.“