Elisabeth Grammel aus Amt für Tourismus verabschiedet

Nach fast 20 Jahren im Amt für Tourismus, Kultur und Marketing hat Elisabeth Grammel Ende Juni die Gemeinde verlassen, ihr Nachfolger ist Jakob Böttcher. 2001 begann Elisabeth Grammel bei der Gemeinde Kressbronn und ehabe sich in all den Jahren vor allem für den Tourismusstandort engagiert, heißt es in der Mitteilung.

So wurde während ihrer Zeit die Gemeinde Kressbronn im Jahr 2003 bis heute zum familienfreundlichen Ferienort prämiert. Auch viele Veranstaltungen hat sie im Laufe ihrer Dienstjahre ins Leben gerufen, wie beispielsweise das Sommertheater „Das kalte Herz“, die „Kressbronner Wandertage“ oder auch die jährliche Gartentour. Besonders am Herzen lag ihr die Umgestaltung des baufälligen Bahnwärterhäuschens zu einem Spielehäusle für Kinder. Das Spielehäusle wird auch heute noch gerne und viel genutzt. Auch die Etablierung des Bauernpfades oder des Kletterparks fielen in ihre Zeit als Leiterin des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing.

Besonders engagiert hat sich Elisabeth Grammel in der Regionsgemeinschaft „Schwäbischer Bodensee“ und für die Einführung der Echt-Bodensee-Card. Bürgermeister Daniel Enzensperger bedankte sich für ihre engagierte Arbeit und wünschte ihr für ihren weiteren Lebensweg alle Gute.