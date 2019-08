Einen Fuß in der Tür haben: Anita Kugel ist seit 15 Jahren erste Vorsitzende der Kressbronner Landfrauen

Ehrenamtliche Helfer bleiben meistens im Hintergrund. Deshalb stellt die „Schwäbische Zeitung“ derzeit immer wieder Menschen vor, die sich in Kressbronn für die Allgemeinheit engagieren. Für den achten Teil dieser Serie haben wir Anita Kugel auf ihrem Hof in Berg getroffen. Seit 15 Jahren ist sie die erste Vorsitzende der Kressbronner Landfrauen.

„Bei den Landfrauen denken viele immer zuerst an gute Kuchen und an gutes Essen“, sagt Anita Kugel. Das stimme zwar auch und die Landfrauen seien stolz auf ihre Kochkünste, aber in ihrem Verband geht es um viel mehr: Geselligkeit, Sport und Bildungsangebote stehen im Mittelpunkt der Veranstaltungen, die über das ganze Jahr verteilt sind.

Die 80 Mitglieder des Ortsverbandes – 79 Frauen und ein Mann – gehören zum Kreisverband Tettnang, der im nächsten Jahr sein 40-jähriges Jubiläum feiert. „Die Landfrauen sind einer der größten Frauenverbände Deutschlands“, sagt Anita Kugel. Dieser Organisationsgrad wird genutzt: „Ein ganz klares Ziel der Landfrauen ist es, mehr Frauen in die Gemeinderäte zu bringen“, erklärt Kugel. Dafür bietet der Verband Seminare zum Thema Rhetorik und dem Auftreten vor Publikum an. „Es geht einfach darum, einen Fuß in der Tür zu haben, damit von unserer Seite nicht alles unkommentiert bleibt“, sagt sie selbstbewusst.

Jede Kressbronnerin willkommen

Die 53-Jährige hat drei erwachsene Kinder und betreibt zusammen mit ihrem Mann einen Hof mit Kirschen, Streuobstwiesen und einigen Ferienwohnungen. Um Mitglied bei den Landfrauen zu werden, müsse man aber nicht zwangsläufig in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeiten, erläutert Kugel: „Die Mehrheit unsere Mitglieder kommt zwar aus dem landwirtschaftlichen Bereich, aber bei uns ist jede Kressbronnerin willkommen“, sagt sie. Es sei schön, auch mal Impulse aus neuen Blickwinkeln zu bekommen, und die Frauen ohne landwirtschaftlichen Hintergrund seien vor allem im Sommer auch zeitlich viel flexibler. „In der Erntezeit stehen die Bäuerinnen schon mal bis acht Uhr abends im Hopfengarten, da muss man dann immer schauen, wo man seine Helfer zusammenbekommt“, sagt Kugel.

Die Veranstaltungen, Ausflüge und Seminare der Landfrauen stehen normalerweise allen Kressbronnerinnen offen. „Da entsteht, glaube ich, immer wieder ein falscher Eindruck. Die Termine, auf die wir öffentlich hinweisen, richten sich ausdrücklich an alle Frauen aus Kressbronn und wir freuen uns immer über neue Gesichter“, betont Anita Kugel.

Dass bei den Landfrauen viele immer zuerst an tolle Kuchen und gute Bewirtung denken, sorge intern regelmäßig für Diskussionen, gibt Kugel zu. „Einige Frauen sind schon ganz schön genervt und haben keine Lust, immer ,nur’ auf das Kochen und Backen reduziert zu werden“, sagt sie. Persönlich störe sie das aber nicht: „Wenn man gut kochen und backen kann, dann ist das doch etwas, worauf man stolz sein darf. Das bedeutet ja nicht, dass man seine Meinung nicht vertreten kann.“

Schon die Generation vor ihr hätte das Weitergeben von Traditionen mit dem Blick nach vorne verbunden. Während der Zeit ihrer Vorgängerin hätten die Landfrauen beispielsweise immer wieder Seminare zum Thema Steuer und Buchhaltung angeboten. „Damals kam das ja so auf, dass die Frauen, nachdem die Kinder ein bisschen älter waren, auch wieder arbeiten gegangen sind. Da haben wir diese Seminare angeboten und die Frauen hatten die Möglichkeit, in Geschäften am Ort oder für die eigene Landwirtschaft die Buchhaltung zu machen. Da waren die Landfrauen schon Vorkämpf- erinnen“, sagt sie.

Auf Bundesebene hätte sich der Dachverband der Landfrauen in den vergangenen Jahren außerdem dafür stark gemacht, dass Mütter und Väter, die selbstständig sind, ebenfalls Elternzeit nehmen können und staatlich unterstützt werden. „Wir sind schon ganz schön selbstbewusst“, stellt Kugel fest.

Zum Jahresende wird Anita Kugel ihr Amt als erste Vorsitzende des Ortsverbandes an Miriam Gessler übergeben. Nach 15 Jahren sei es langsam wieder Zeit für einen Generationswechsel an der Spitze des Ortsverbandes: „Wenn eine jüngere Frau das Zugpferd ist, dann kommen auch insgesamt wieder jüngere Frauen als Mitglieder nach“, ist die 53-Jährige überzeugt.