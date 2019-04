„Eine schreckliche Sitzung für den Kämmerer“

Ein großes Spielgerät für den Spielplatz am Rathaus, gestiegene Baukosten auf dem Bodan-Areal und die Sanierung der Wasserleitung im Kressbronner Moosweg: Eine ganze Reihe überplanmäßiger Ausgaben haben die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung beschäftigt. Die „Schwäbische Zeitung“ wirft heute einen Blick auf die verschiedenen Projekte.

Spielgerät im Außenbereich der Betreuungseinrichtung im Rathaus: Im Nebengebäude des Rathauses ist die Kinderbetreuungseinrichtung Anfang März eröffnet worden – und zuvor beschlossen worden, dass neben dem öffentlichen Spielplatz östlich des Rathauses ein eingezäunter Spielbereich errichtet wird. Ursprünglich war geplant, hier ausschließlich Spielgeräte altersgerecht für die Kleinkindgruppen in Höhe von 15 000 Euro anzuschaffen. Nach Rücksprache mit den Behörden besteht jedoch die Möglichkeit, mittags der Öffentlichkeit den eingezäunten Bereich zu überlassen, was aus Sicht der Verwaltung eine enorme Aufwertung des Gesamtspielbereiches darstellen würde. Wenn später die Kinderbetreuungseinrichtung im Bachtobel eröffnet ist, werde der Spielplatz ausschließlich öffentlich genutzt, weshalb die Investition sinnvoll sei, berichtete Bürgermeister Daniel Enzensperger. Als passendes Spielgerät wurde die „Dschunke“ der Firma Kompan für 30 000 Euro gefunden. „Das Spielgerät würde die bereits vorhandenen Spielmöglichkeiten vor Ort hervorragend ergänzen“, fasste Enzensperger zusammen und erhielt einstimmig grünes Licht.

Sanierung Wasserleitung Moosweg: Wie berichtet, hat die Sanierung der Wasserleitung im Moosweg für Diskussionen gesorgt, die um sieben Prozent über der Kostenberechnung liegt und mit 427 000 Euro insgesamt 70 000 Euro mehr kostet. Die Hauptversorgungsleitung verläuft über Privatgrundstücke, ist zu großen Teilen überbaut und etwa 65 Jahre alt. Im Falle eines Rohrbruchs ist die Leitung nur sehr schwer oder gar nicht zu erreichen und zu reparieren. Im Haushalt sind für das laufende Jahr 150 000 Euro für die Wasserleitungsarbeiten sowie 150 000 Euro für die Straßenbauarbeiten eingestellt. Zusätzlich fallen Kosten für den Breitbandausbau an, die von der entsprechenden Haushaltsstelle abgedeckt sind. Die Kosten für die Anschlussleitungen auf den Privatgrundstücken sind von den jeweiligen Eigentümern selbst zu tragen. Während im Gemeinderat zunächst überlegt wurde, stattdessen ein Straßenbauprojekt nach hinten zu verschieben, stimmten die Räte schließlich geschlossen für die überplanmäßige Ausgabe.

Bereits vor Jahresbeginn wurden die Gewerke Zimmerer, Oberlichter und Stahlfenster für das Bodan-Areal ausgeschrieben. Da sich damals nur ein Bieter für jedes Gewerk beworben hatte und die Ergebnisse 200 000 Euro über der Kostenberechnung lagen, wurde die Submission aufgehoben und neu ausgeschrieben. Die Firma Pfender aus Schlier hat für das Gewerk Zimmerer mit 804 000 Euro das günstigste Gebot abgegeben, die Kostenberechnung lag hier bei 662 000 Euro, weshalb Mehrkosten von 142 000 Euro entstehen.

Beim Gewerk Oberlichter lag die Kostenberechnung bei rund 220 000 Euro und damit rund 64 000 Euro über dem jetzt abgegebenen Gebot von 156 000 Euro der Firma Lutz aus Ellwangen, weshalb hier ein Teil wieder eingespart werden könne, so Andreas Wenzler, Technischer Leiter der Gemeinde. Das Unternehmen übernimmt auch die Arbeiten der Stahlfenster – die Kostenberechnung lag bei 153 500 Euro, das abgegebene Gebot 184 000 Euro. Insgesamt liegen damit die Mehrkosten für alle drei Gewerke bei 110 000 Euro, die sich jedoch laut Andreas Wenzler im Rahmen bewegen: „Das ist ein Acht-Millionen-Projekt, von dem die Hälfte der Arbeiten bereits vergeben sind - und bislang liegen mehr als 50 Prozent im Kostenrahmen. Dies sind die ersten Mehrkosten in diesem Projekt“, so der Technische Leiter der Gemeinde. Die Räte stimmten dem Beschluss einstimmig zu.

„Das muss eine schreckliche Sitzung für den Kämmerer sein“, sagte schließlich Bürgermeister Daniel Enzensperger mit einem Schmunzeln in Richtung Matthias Käppeler.