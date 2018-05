Die Toskana mit ihrer Hauptstadt Florenz ist die Heimat weltbekannter Künstler. Aber auch die einzigartige Landschaft mit den sanften Hügeln und den Zypressen gesäumten Wegen, den Weinbergen und den wunderbaren Olivenhainen ziehen Jahr für Jahr viele Touristen an. Von hier aus hat die Reisegruppe des Sozialverbands VdK Kressbronn in der vergangenen Woche die abwechslungsreiche Schönheit der Toskana entdeckt.

Nachdem alle 48 Reiseteilnehmer ihren Lieblingsplatz im komfortablen Reisebus gefunden hatten, starteten sie pünktlich von Kressbronn in die Toskana. In Forte dei Marmi – einem mondänen Küstenstädtchen am Tyrrhenischen Meer – bezogen sie ihr Hotel. „Es kann schon mal passieren, dass vor dem angesagten In-Lokal fast hundert Ferraris stehen, weil sich ihre Besitzer zu einer extravaganten Ausfahrt getroffen haben“, berichtete Reiseleiterin Karin, die in Forte dei Marmi lebt. Viele Künstler, Stars und Industrielle haben hier ihre Sommerresidenz.

Nach dem guten Abendessen wurde das italienische Ambiente genossen. Die Trend-Disco lag gegenüber des Hotels und manch ein Gast summte sich zum Takt in den Schlaf oder benutze Ohrenstöpsel.

Von Volterra nach San Gimignano ging es am ersten Reisetag. Volterra ist eine befestigte Stadt in Italien, südwestlich von Florenz. Der Glockenturm des zentralen, mit mittelalterlichen Fresken verzierten Palazzo dei Priori bietet einen Panoramablick über die Stadt.

Aus Brocken Alabaster werden Kunstwerke – so durfte die Reisegruppe einem berühmten Künstler beim Schleifen und der Herstellung wunderschöner Skulpturen und Kleinigkeiten über die Schulter sehen. Alabaster wird nicht, wie Marmor, in Steinbrüchen geschnitten. Man findet ihn beim Aufschürfen der Erde in Form von Eiern. Weiter ging es für die Reisegruppe nach San Gimignano. Die „Stadt der Türme“ wird von Mauern aus dem 13. Jahrhundert umgeben. 1990 wurde sie aufgrund ihrer Einzigartigkeit als Meisterwerk der städtischen und landschaftlichen Architektur sowie als Zeugnis einer antiken Zivilisation und des menschlichen Genies von der Unesco als Weltkulturerbe ausgezeichnet.

Am zweiten Tag erkundeten sie die romantische Cinque Terre, fünf in den Fels gebaute Ortschaften – Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza und Monterosso – die spektakulär auf das Meer blicken. Die VdK-Reisenden legten Teile der Strecke mit Zug und Schiff zurück, um alle Perspektiven zu sehen.

Das Frühstück am dritten Reisetag stärkte die Gruppe zur Fahrt nach Lucca, einem mittelalterlichen Städtchen umgeben von einer beeindruckenden Stadtmauer und vielen Kirchen, eingebettet in eine traumhafte Hügellandschaft. Danach ging es weiter in das mittelalterliche Weindorf Montecarlo, wo eine Verkostung von Weinen, Essig, Ölen und italienischen Speisen stattfand.

Fazit: Es war eine gelungene Reise des Sozialverbands Kressbronn. Alle waren begeistert und der Großteil der Reisenden möchte nächstes Jahr nach Slowenien mitreisen.