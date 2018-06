Eine phantastische Welt aus Glas

Drei volle Tage lang hat das eingeschworene Team des AK Kunst der Kulturgemeinschaft die Ausstellung „Kunst mit Licht und Farbe“ in der Lände aufgebaut, zusammen mit der Glaskünstlerin Ursula Huth, die mit ihrem Mann aus Tübingen gekommen ist.

Noch nie sei der Aufbau so aufwendig gewesen. Denn die kostbaren Glasbilder hängen nicht einfach an der Wand, sondern einige Zentimeter davon abgerückt, damit Licht durchscheinen kann und zugleich reizvolle Schattenspiele an der Wand entstehen lässt. Dazu kommen dreidimensionale Glasobjekte auf eigens dafür angefertigten weißen Sockeln und an zwei Wänden eine Folge von 65 kleinen Glaskästchen auf je eigenen kleinen Podesten. Jedes steht für ein Lebensjahr der Künstlerin und bildet zusammen mit den anderen einen eigenen Kosmos, vor dem man lange verweilen möchte.

Eigentlich ist die Schönheit und Poesie und Fülle der umfangreichen Retrospektive unbeschreiblich, man kann nur Beispiele herausgreifen. Da ist zuerst die „gläserne Biografie“ in den ganz unterschiedlich gestalteten und gefüllten Kästchen, die für die Künstlerin zwar für bestimmte Lebensphasen und Erlebnisse stehen, aber so abstrakt, dass jeder Betrachter seine eigenen Erinnerungen daran anknüpfen kann: am zerbrochenen Puppenkopf ebenso wie an den Schnipseln des Reifezeugnisses, den Mini-Ballettschuhen, dem Rettungsring oder den Reminiszenzen an den Studienaufenthalt in den USA oder in Indien. Ein schwarzes Knäuel stehe für ihre Pubertät: „etwas verwirrt“, meint sie.

Doch schon als Jugendliche habe sie gewusst, dass sie mit Glas arbeiten wollte. In Stuttgart hat Ursula Huth an der Kunstakademie Malerei und Glasgestaltung und an der Universität Kunstgeschichte studiert, doch um in die Tiefen der Glasgestaltung und Glasmalerei einzudringen, ging sie in die USA, wo sie ihren Master of Fine Arts machte. Vom Rohmaterial an gestaltet sie ihre Objekte selbst. Virtuos setzt sie Techniken wie Ätzen, Sandstrahlen, Bemalen oder plastisch Formen ein, um ihre Vorstellungen zu realisieren: „Man muss die Idee haben“, sagt sie, die Technik sei dann sekundär.

Die großen Symbole der Menschheit haben sie von Anfang an beschäftigt: Mensch, Haus, Schiff, wobei Haus und Schiff als „shelter“ gelten, als Schutzraum, wie auch in anderen Kulturen. Wir begegnen Schiffen auf ihren Bildern und in ihren Glasskulpturen. Manche bestehen aus zwei Hälften, die man zusammenfügen kann, in die man Dinge oder Figuren einschließen kann, die dann geheimnisvoll durchschimmern. Daneben finden sich dickwandige Zylinderformen, in deren Glashülle „Zeichnungen“ eingearbeitet sind, manche sind aus Draht geklöppelt.

Licht und Farbe bestimmen ganz besonders die Glasbilder, in die ebenfalls persönliche Erlebnisse einfließen. Keines davon ist „gemalt“, sondern in zahllosen Arbeitsgängen durch immer neue Ätzvorgänge auf Mehrfachüberfangglas entstanden. Jede Glasschicht bringt ihre eigene Farbe und Lichtwirkung ein – durch intensives Experimentieren ist es Ursula Huth gelungen, Glasbilder zu schaffen, die bei „Auflicht“, das heißt, wenn kein Licht hindurchfällt, eine ganz andere Wirkung erzielen als bei „Durchlicht“.