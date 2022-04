Eine neugierige Elfe tanzt durchs Stadttheater

Im Stadttheater Lindau ist im Mai das Ballettmärchen „Die neugierige Elfe“ zu sehen. Dabei haben Teilnehmer der VHS-Klassen aus Kressbronn und Lindau mitgewirkt.

Die Geschichte: Im Wald des Abenteuerlandes, in dem alles möglich ist, wohnt eine Elfe in ihrer Blume, umgeben von der Natur. Sie lebt dort mit kleinen Elfen, Waldfeen, Käfern, Pilzen, Glühwürmchen, Schmetterlingen und dem Igel. Eines Tages beschließt die Elfe, die sehr neugierig ist, ein bisschen die Umgebung zu erkunden.

Das Ballettmärchen ist am Freitag, 6. Mai, und am Samstag, 7. Mai, jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater Lindau, An der Kalkhütte 2 a, zu sehen. Tickets gibt es bei der Tourist-Info Kressbronn, im Lindaupark Lindau und an der Theaterkasse des Stadttheaters Lindau, Telefon 08382/911 39 11.