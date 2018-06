Eine Nacht verbindet zwei Orte

Auch diesmal ist die Kulturnacht von Langenargen und Kressbronn am Samstagabend auf große Resonanz gestoßen – vielleicht auf etwas weniger als 2012 und 2014, denn auch wenn es trocken blieb, lud das kalte Herbstwetter weniger zum Flanieren ein. Zum Glück fanden die meisten Veranstaltungen dieser Nacht in Innenräumen statt.

Leer war es anfangs noch in der neuen Musikschule in Gattnau, wo „HeiliXblechle“, das „kleinste Quartett“, auf seinen vierten Mann wartete, der noch von einem Konzert im Allgäu unterwegs war. Aber wer Barny Bitterwolf kennt, weiß, dass er den Engpass glänzend überspielte. Eingeschoben wurde eine Kostprobe von Stimmakrobat Peter von Kron, der bis hin zum emeritierten Papst Benedikt XVI. einige „Stargäste“ mitgebracht hatte.

Improvisation war angesagt, weil mit Diether F. Domes und Ralf Kolars wichtige Künstler ausgefallen waren. So war denn in der Kirche in Langenargen keine Klangzeichnung zu erleben, dafür aber ein hinreißendes Trio mit Michael T. Otto am Serpent, einem Vorgänger der Tuba, Andreas Bucher an tönenden „Hand Pans“ oder „Hangs“ und der australischen Sängerin Kimberley Trace.

Viele zog es nach zehn Uhr hörbar zur Open-Air-Disco am Uhlandplatz. Gleich um die Ecke, vor der Tourist Info am Hafen, war der Tettnanger Motorsägenkünstler Steffen Burkhardt am Werk. Er nahm Feinarbeiten an seinem hölzernen Turm des Schlosses vor.

Großer Andrang herrschte spät noch in der Bäckerei Metzler bei Piano, Jazz & more mit Stefan Schnell & friends. Im ganzen Zentrum von Langenargen waren Gäste unterwegs, warfen einen Blick in den Flyer. Licht im Museum, Licht auf den Purrmann-Bildern am See, Menschen im Gespräch, gute Laune allenthalben. Herrlich frech war im Münzhof das Märchenstück mit dem Duo Agel und Essigbeck, an das sich der bayerische Liedermacher und Kabarettist Horst Eberl anschloss. Mit seinem Song von der überlasteten und von Heli-Eltern betreuten Jugend fand er viel Zustimmung, während seine Kalauer nicht recht zünden wollten. Mordsstimmung herrschte kurz vor Schluss noch beim Jazz vor dem Klavierhaus Bayha und bei F.I.T.A. in der noch halbvollen Stadthalle.

Blick nach Kressbronn

Blicken wir nach Kressbronn, wo die Theatergruppe Mixed Pickles in der Aula der Nonnenbachschule einen vergnüglichen Blick in eine Zukunft mit „gläsernen Menschen“ tun ließ. Lautstarke Klänge der wandernden „Jazzpolizei“ lockten zum Rathaus, wo es Currywurst, Raclette und chinesische Leckerbissen gab.

Dicht gedrängt saßen die Zuhörer beim Poetry-Slam in der Bücherei und blieben zum Spiel von Saxofonist Thomas Riether sitzen, während gegenüber im Foyer des Rathauses die „ArTEAShocken“ Lola Lunettes und Rita Fox in Mieder und Netzstrümpfen ihre Burlesque-Show zeigten. Werfen wir noch einen Blick in die Lände, wo Kuratorin Gudrun Teumer-Schwaderer durch die laufende Ausstellung führte. Der große Raum gehörte derweil dem Unterhaltungskünstler „Jo Brösele“, der zu Klängen seines Saxofons alle „Jungs“ aus dem Publikum zum Singen brachte und die „Mädels“ dazu kreischen ließ. Musikalischer ging’s mit der „GehörGäng“ unter Eva Frisch weiter. Köstlich, wie sie bekannte Shanties und Schlager kunstvoll mehrstimmig sangen und mit Witz in Szene setzten.

Es ist immer wieder überraschend, wie viel Kultur man geboten bekommt, ob gepflegten Jazz, A-cappella-Gesang oder Kabarett. Fast überall gab’s nicht nur Kultur, sondern auch Essen und Trinken in kleinen Häppchen. An die dreißig Einzel-Events – unmöglich, nur einen kleinen Teil davon zu erleben, darum bleibt immer das Bedauern über das Versäumte. Warum nicht statt der gemeinsamen Kulturnacht jedes Jahr alternierend eine Kulturnacht? Dann könnte man in Ruhe auch den Nachbarn besuchen.