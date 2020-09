Eine „faire Schultüte“ für das Recht auf Bildung

Der Eine-Welt- Verein Kressbronn möchte mit der Aktion der „Fairen Schultüte“ auf die ungleichen Bildungschancen – nicht nur im globalen Süden, sondern auch in Europa - aufmerksam machen und Konsumenten ermutigen, durch eine „Faire Schultüte“ ein Zeichen zu setzen für eine gerechtere und friedlichere Welt. Ob Süßigkeiten, Mutmacher oder Glücksbringer – es gibt viele Möglichkeiten, die Schultüte mit fairem Inhalt zu füllen: mit Gummibärchen aus Nicaragua, getrockneten Mangos von den Philippinen, Schokolade aus Ghana, Stoffbälle aus Guatemala, Sorgenpüppchen aus Peru, Armbändchen aus Indien und vielem mehr. „Mit fairen Geschenken zum Schulanfang in einer liebevoll gestalteten Schultüte ist bei den Kindern in Kressbronn die Welt zu Gast – und vielleicht die Chance auf Bildung für Kinder in anderen Erdteilen ein wenig größer geworden“ heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Und weiter: „Armut bedingt Hunger, Hunger bedingt Krankheit, Krankheit bedingt Armut – ein Teufelskreis! Der Schlüssel, um diesen zu durchbrechen ist Bildung – ein Menschenrecht“, schreibt der Eine-Welt-Verein Kressbronn in einer Pressemitteilung. Sie befähigt Menschen jeden Alters, ihre soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation selbstbestimmt zu verbessern. Jedes Kind hat darüber hinaus das Recht auf eine Schulausbildung, die ihm eine persönliche Entwicklung ermöglicht. In der Agenda 2030 der UN ist in deren 17 Nachhaltigkeitszielen verankert, dass „inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleistet und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle gefördert“ werden müssen.

In weiten Teilen der Welt werde Kindern dieses Recht versagt, schreibt der Eine-Welt-Verein Kressbronn weiter. 152 Millionen Mädchen und Jungen zwischen fünf und 17 Jahren seien nach aktueller Schätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) Kinderarbeiter – das heißt, sie müssen unter Bedingungen arbeiten, die sie ihrer elementaren Rechte und Chancen und ihrer Kindheit berauben. „Sie schuften auf den Feldern oder in Fabriken, Steinbrüchen, Bergwerken oder auf Kakaoplantagen, verdingen sich als Dienstmädchen oder Straßenverkäufer§, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

264 Millionen Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren haben weltweit keinen Zugang zu Bildung. Armut sei eine Folge mangelnder Bildung und verhindere gleichzeitig Bildung. Umfassende Bildung ist aber mehr als das Erlernen von Lesen und Schreiben: Bildung ermächtigt Menschen, sich für ihre Rechte einzusetzen und an gesellschaftlichen Prozessen teilzuhaben. Bildung gibt Eltern das richtige Wissen über die Gesundheits- und Hygieneversorgung ihrer Kinder, sie gibt Kindern das Wissen wie sie gesund bleiben.

Bildung könne helfen, nachhaltige Landwirtschaft zu fördern, den weltweiten Hunger zu beenden und die Ernährung zu verbessern. Bildung eröffne vor allem Frauen den Zugang zum Arbeitsmarkt. Sie gebe Frauen eine Stimme, schreibt der Eine-Welt-Verein.

Für den Fairen Handel sei Bildung ein Kernelement und er fördere dies durch Ausstattung von Schulen, Stipendien für weiterführende Schulen, Weiterbildung von Produzenten in Bereichen wie Alphabetisierung, Geschäftsführung und Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel