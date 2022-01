Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Der Polizeiposten Langenargen ermittelt gegen Unbekannte, die in den vergangen zwei Wochen in ein unbewohntes Haus im Riedweg eingebrochen sind. Die Täter schlugen laut Polizeibericht eine Fensterscheibe ein und durchwühlten sämtliche Zimmer. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Am Sonntag verständigte die Hauseigentümerin die Polizei, nachdem Zeugen gegen 15 Uhr auf zahlreiche Jugendliche aufmerksam geworden waren, die sich vom Grundstück entfernten. Wie sich herausstellte, hatten sich Unbekannte in vergangener Zeit unerlaubt in der angrenzenden Scheune aufgehalten und dort augenscheinlich gegrillt und Alkohol konsumiert. Ob die Taten in Verbindung stehen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 07543 / 931 60 entgegen.