Einbrecher werden gestellt

Durch eine Zeugin wurden eine 29-jährige Frau und ein 25-jähriger Mann am frühen Montagmorgen kurz vor 1 Uhr dabei beobachtet, wie sie auf dem Gelände der Bodan-Werft in einen Keller einbrachen. Noch vor Eintreffen der daraufhin alarmierten Polizeistreifen gelang es dem Duo, vom Tatort zu flüchten. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten beide schließlich von einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Lindau bei Nonnenhorn in einem Auto angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an, über mögliches Diebesgut gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse, so die Polzei.