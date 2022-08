Ein Wüstenkonzert im Schlösslepark

Zu einem etwas anderen Open-Air-Bilder-Konzert lädt Marcus Rasen, der Kressbronner Abenteurer und Extrem-Reisende, am Freitag, 26. August, um 20 Uhr in den Kressbronner Schlösslepark ein. Er zeigt Fotos von seinen besonderen Reisen, kündigt die Gemeindeverwaltung Kressbronn an.

Präsentiert wird die Fotoshow mit Live-Musik. Marcus Rasen wandert durch die Sahara, zeigt eine spannende Dokumentation der Ski-Expedition zum Südpol und Eindrücke einer Schiffsreise entlang der eisigen Antarktis. Außerdem werden Bilder seiner Trekking-Touren durch die Wüste Gobi und dem Himalaya in Nepal gezeigt. Beeindruckende Aufnahmen aus dem Iran mit seiner heißesten Wüste der Erde schließen das Konzert ab. Eine Band sorgt mit gefühlvollen Melodien und rockigen Songs für Stimmung. Eine Getränkebar steht zum Einstimmen und Ausklingen sowie in der Pause für die Besucher bereit. Der Eintritt ist frei, um Spenden zur Deckung der Unkosten wird gebeten. Bei Starkregen/Sturm entfällt das Konzert.