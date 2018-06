Ein Teil der Ortsmitte bekommt ein neues Gesicht

Die Kressbronner Ortsmitte verändert sich: Neben der Festhalle werden auf drei Baugrundstücken neue Gebäude in Anlehnung an die Gestaltung der Festhalle entstehen, die gemeinsam eine Einheit bilden sollen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung mit zwei Gegenstimmen (Gerold Wachter und Stefan Fehringer, BWV) für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gestimmt.

„Aufgrund der Vielzahl an notwendigen Befreiungen macht nur ein vorhabenbezogener Bebauungsplan Sinn“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger zu Beginn des Tagesordnungspunkts – bislang hatte es hier einen „normalen“ Bebauungsplan gegeben. Die Realisierung nach diesem ersten Entwurf sei auch aufgrund eines womöglich unzulässigen Kopplungsgeschäfts ausgeschieden, so der Schultes. Die Baugrundstücke befinden sich im Baugebiet „Erweiterte Ortsmitte“ und liegen im Sanierungsgebiet „Ortsmitte II“. Vor zwei Jahren wurde bereits beschlossen, auf das Vorkaufsrecht der drei Flurstücke zu verzichten, berichtete Thomas Feick vom Amt für Gemeindeentwicklung und Bauwesen. Ein erster Entwurf wurde vom Bauherren inzwischen überplant – der neue lehnt die geplanten drei Gebäude an den Hallenbau an und bildet mit diesem eine Einheit für die neue Gestaltung der Ortsmitte, erläuterte Eric Lofner von der Bauwerkstadt Wasserburg.

Das Gebäude an der Kreuzung Hauptstraße/Hemigkofener Straße (Café Bistro 08) wurde, gegenüber dem ersten Entwurf, „abgerundet und nimmt die jeweiligen Häuserfluchten auf und entschärft die Situation an der Kreuzung“, fasste Eric Lofner zusammen. Die beiden Wohnhäuser wurden in Richtung Festhalle verlängert, sodass die Sichtachsen weitestgehend erhalten bleiben. Insgesamt sollen 23 Wohnungen entstehen und auch wieder Gastronomie angeboten werden. Die Balkone sollen möglichst transparent und die Zwischenbereiche begrünt werden. „Die Dächer sind mit einem Pultdach geplant, das mit dem bestehenden Dach der Festhalle korrespondiert und die Zick-Zack-Silhouette, die an das Spiel der Berggipfel erinnert, aufnimmt“, berichtete der Architekt weiter. Auch die Fassadengestaltung soll sich an der Festhalle orientieren.

Kritik: Anbindung der Festhalle wird nicht besser

Die Anordnung der Stellplätze und die Zufahrt der Tiefgarage (an der Einfahrt zur Festhalle) seien optimiert worden, um eine möglichst günstige Verkehrssituation für die Gemeinde und den Bauherrn zu schaffen. Der neue Entwurf stelle gegenüber der ursprünglichen Planung eine Gewinnsituation sowohl für die Gemeinde als auch für den Bauherrn dar, stellte Thomas Feick fest. Dieser „Win-win-Effekt“ sei ihm nicht klar, warf Stefan Fehringer in der Diskussionsrunde ein. „Bei dem Entwurf werden Flächen für den Gemeinbedarf zwischen der Gemeinde und dem Bauherrn getauscht, die nahezu identisch sind, sodass die Anzahl der bisher schon geplanten öffentlichen Stellplätze nahezu erhalten bleibt“, erläuterte Thomas Feick.

Doch auch Thomas Biggel und Klaus Klawitter (beide CDU) fanden den Entwurf nicht perfekt: „Das ist dann komplett zugebaut, total verdichtet. Wir haben dadurch keine bessere Anbindung der Festhalle.“ Die Einfahrtssituation der Festhalle war auch für Klaus Klawitter der Knackpunkt: „Eine ,Win-win-Situation’ macht für mich nur Sinn, wenn wir die Zufahrt über den Untermühleweg von der Hemigkofener Straße aus zur Festhalle anständig machen würden.“ Mit zwei Gegenstimmen gaben die Räte aber letztendlich grünes Licht für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan.