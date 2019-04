Ein Tanzfeuerwerk zur Ehre Gottes

Mit einem dreistündigen Tanzfeuerwerk in der vollbesetzten Kressbronner Festhalle hat die Tanzgruppe der evangelischen Kirchengemeinde unter der Leitung von Susanne Hartrampf am Samstagabend ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Das Tanzprojekt unterstützt mit den an diesem fulminanten Abend eingegangenen Spenden ein Projekt zugunsten von Aidswaisen in Kenia. 600 Waisen erhalten durch Lebensmittel und die Möglichkeit des Schulbesuchs eine Perspektive.

Der Abend unter dem Motto „Bewegen – Begeistern – Begegnen“ stand ganz im Zeichen von Tanz und Lebensfreude. Zusammen mit Timon Adt führte Susanne Hartrampf durch den Abend. Im Dialog stellten sie die auf 26 Mädchen angewachsene Tanzgruppe vor. Wie Perlen auf einer Schnur reihten sich 18 Tanznummern flott aneinander. Umbaupausen wurden genutzt, um auf der großen Leinwand über der Bühne eine Rückschau auf die vergangenen zehn Jahre zu zeigen.

Tief berührend war, wie sich die Mädchen am Ende des dreistündigen Abends bei ihrer Susanne bedankten, nachdem sie selbst sich einzeln bei jeder Tänzerin bedankt hatte. Man spürte vom ersten Moment an die Begeisterung, die sie für den Tanz als Ausdruck von Lebensfreude entfacht hat, und wie sie selbst eine Begeisterung für die Arbeit mit jungen Menschen einbringt, getragen von der Liebe zu den Kindern und Jugendlichen und von einem tiefen Gottvertrauen. Im Dialog stellten sie und Timon Adt ihr von großem Vertrauen getragenes Gottesbild dar, das sich in den Tänzen ausdrückt. Die Zuschauer durften ein ansteckendes, überzeugendes Charisma erleben. Da war nichts aufgesetzt oder vorgeführt, da war alles echtes Erleben, von innen kommend, auch die Tränen der Freude am Ende, als alle Mädchen sie mit einer selbst einstudierten Choreografie überraschten.

Einige, die vor zehn Jahren als Zehnjährige angefangen haben, sind noch immer mit Begeisterung dabei, zehn haben in der Leistungsgruppe getanzt, auch ihre Töchter Anjulie und Janna, die inzwischen ihr Diplom in Tanzpädagogik absolviert und trotz der Tücken des rutschigen Bodens ein Solo auf Spitze gezeigt hat. Zur Gruppe der Erfahrenen ist vor wenigen Monaten eine 16-köpfige Nachwuchsgruppe hinzugekommen, die hier erstmals aufgetreten ist und schon ein beachtliches Können gezeigt hat.

Köstlich frech

Schwer zu sagen, was am meisten beeindruckt hat, so vielfältig waren die Nummern, die in prächtigen Kostümen immer neue Bilder auf die Bühne zauberten. War es das Musical „Beauty and the Beast“ oder die eigene Mantel-und-Degen-Version des „Phantoms der Oper“ oder die Darstellung der vier Elemente in wechselnden Formationen? Köstlich frech präsentierte Anjulie als Sängerin und Tänzerin mit ihren Begleiterinnen in Tupfenkleidern und Petticoats Trude Herrs Hit „Ich will keine Schokolade“, bestens gelungen war das Spiel mit sich verselbständigenden Marionetten. Ernst und die Seele berührend der Tanz zu „Er heißt Jahwe“. Tanz gilt in anderen Kulturen als Gottesdienst, im Christentum noch selten. Hier war es ein ganzer Tanzabend zum Lob Gottes, nicht nur die abschließende Choreografie zu „Lobe den Herrn, meine Seele“, die in farbenprächtigem Bild alle 26 Tänzerinnen vereinte, ehe sie ihre Leiterin mit „This song was made for you“ überraschten. Wie sie das nur geschafft haben, das bis zuletzt vor ihr zu verheimlichen? Jedenfalls ein sichtbares Zeichen für alle Liebe, alles Engagement, die Susanne Hartrampf seit zehn Jahren in dieses Tanzprojekt steckt.