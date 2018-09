Ein Projekt, das auf fruchtbaren Boden fällt

Das Projekt ist in der Region bisher einmalig. Und es fällt offenbar bei den Bürgern auf den sprichwörtlich fruchtbaren Boden. Obst, Gemüse oder Kräuter in einer Gemeinschaft anpflanzen und ernten, sich mit anderen Hobbygärtnern fachlich austauschen, voneinander lernen und einen Garten gemeinschaftlich bewirtschaften – das ist das Ziel des Kressbronner „Bürgergartens“, der auf einem bisher leerstehenden Gelände in der Ortsmitte erstehen soll. Dazu stellt die Gemeinde ein 448 Quadratmeter großes Gartengrundstück kostenlos zur Verfügung. Für einen Wasseranschluss ist ebenfalls gesorgt – auch die Wasserkosten werden von der Gemeinde übernommen.

Wie groß das Interesse seitens der Bevölkerung - quer durch alle Altersklassen - ist, das zeigte sich am Donnerstag bei einem ersten Informationsabend. Jüngere und ältere Leute waren gekommen, auch Familien mit Kindern, gartenerfahrene Leute und andere, die gern gärtnerisches Neuland betreten würden. Als „alte Gärtnerin“ outet sich zum Beispiel Renate Gnas. „Wir haben gar keine Erfahrung und würden gerne lernen“, sagt hingegen Gabriele Teich. „Die Idee eines Bürgergartens ist klasse. Das könnte eine neue Freizeitbeschäftigung für uns werden“, befinden Silke Reimann und ihr Mann Michael Pap. „Wir kaufen sowieso unser Obst und Gemüse bei regionalen Bauern ein. Der Bürgergarten wäre eine neue naturnahe Erfahrung für uns“, ergänzen sie. „Im Herbst nach der Ernte ein gemeinsames Paprikafest zu veranstalten, das könnte auch eine schöne Sache werden“, so ihre Anregung. Begeistert zeigt sich auch Ralf Hotopf – er hat seine vierjährige Tochter Amelie mitgebracht. „Schon meine Großeltern hatten einen Garten“, erinnert er sich. „Das Projekt ist in jedem Fall eine tolle Sache“, sagt er.

Begeisterte Resonanz

Angestoßen wurde die Initiative von Karin Wiech als Pressesprecherin der Gemeinde, Touristinfo-Leiterin Elisabeth Grammel und Ulrike Martin von der VHS Bodenseekreis. „Wir gärteln selber gern. Und so war die Idee schnell geboren und auf den Weg gebracht“, freuen sie sich natürlich auch über den großen Anklang.

„Mir gefällt die Vorstellung, gemeinsam mit anderen etwas anzupflanzen. Gerade auch für Kinder ist die Verwurzelung mit der Natur wichtig“, betont Kathrin Wolf – sie ist mit ihrem sechs Monate alten Töchterchen Sophie zum Infoabend gekommen. Eine Vernetzung mit dem Hofgut Milz könnte sich Emma Woyte gut vorstellen. „Dort bleibt immer Saatgut übrig“, berichtet sie. „Bei Bedarf könnte man sich sicher auch Ratschläge einholen.“ An einem Tausch von Pflanzen oder alten Samen wäre auch Silke Kramer sehr interessiert. „Wie wäre es denn mit dem Versuch, die direkt im Nachbarhaus wohnenden Familien in das Projekt miteinzubinden“, schlägt Kressbronns Integrationsbeauftragter Mirko Meinel vor.

Wie auch immer: „Es braucht jemanden, der den Hut aufsetzt“, sagt Elisabeth Grammel. Ob und was aus dem Kressbronner Bürgergarten wird, das hänge natürlich auch von entsprechender Eigeninitiative ab. Gemüse oder doch lieber Blumen? Vielleicht sogar ein paar selbstgebaute Hochbeete zum Einsatz bringen? Vieles ist möglich – in loser Gemeinschaft oder eventuell auch im Rahmen eines Vereins. Beim ersten Treffen wurden jedenfalls schon mal fleißig Email-Adressen ausgetauscht.

Am Donnerstag, 27. September, wird um 18 Uhr wieder in den Lesesaal am Bahnhof eingeladen, auch weitere Interessierte sind willkommen. Man darf also auf die künftige Entwicklung des Kressbronner Bürgergartens gespannt sein.