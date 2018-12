Ein „nahezu makelloser Haushalt“

So früh wie eh und je hat der Gemeinderat seinen Haushalt verabschiedet – damit ist Kressbronn eine der ersten Gemeinden, die ihr Zahlenwerk für 2019 unter Dach und Fach hat. Nur im vergangenen Jahr war es aufgrund der Umstellung auf die Doppik zu einer kleinen Verzögerung gekommen. Am Mittwochabend zeigten sich Verwaltung und Gemeinderäte nicht nur erfreut, sondern auch ein bisschen stolz auf das „nahezu makellose“ Werk, wie Karl Bentele (CDU) sagte.

Kämmerer Matthias Käppeler hatte sich für seine Zahlenpräsentation nicht nur hinreichend Gedanken über das Werk an sich, sondern auch darüber gemacht, wie er das eher trockene Zahlenmaterial der Öffentlichkeit vorstellen konnte. Und so tauchten als Überraschung hier und da Fotos auf – allerdings nahezu allesamt mit Fahrzeugen versehen, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger irgendwann mit einem Schmunzeln feststellte. Lob erhielt Matthias Käppeler zusammen mit seinem Team vom Amt für Gemeindefinanzen aber vor allem für die positiven Zahlen, die er präsentierte.

Nach 2018 ist es bereits der zweite doppische Haushalt, den der Kämmerer in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit seinen Eckdaten vorstellte. Durch das Neue kommunale Haushaltsrecht wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte Doppik abgelöst. Betrachtet werden in diesem neuen System vor allem Abschreibungen und Rückstellungen als Aufwendungen, die beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind. „Er ist ausgeglichen und weist zudem auch noch einen Überschuss auf, der sich sehen lassen kann“, fasste Matthias Käppeler mit Blick auf die wichtigste Zahl zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde zusammen. Der Überschuss beträgt in Kressbronn im kommenden Jahr 2,27 Millionen Euro (weitere Kennzahlen im Kasten).

„Der Haushalt investiert mit gewaltigen Summen in die richtigen Schwerpunkte Schule, Bildung und Kinder. Die CDU-Fraktion unterstützt dies nachdrücklich“, fasste Karl Bentele für die CDU zusammen. Kritisch seien die zusätzlichen Stellenschaffungen und damit verbundene Personalkosten zu hinterfragen, „auch weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass sich die gute Finanzsituation ewig so fortschreibt“.

Aus Sicht der BWV-Fraktion, für die Stefan Fehringer das Wort ergriff, gehe es weiter, wie es aufgehört habe, „die Projekte werden nicht weniger, wenn auch das ein oder andere abgeschlossen wurde, wie zum Beispiel die Einweihung der Bücherei, stehen schon wieder die nächsten an. Handlungsspielraum ist deshalb nicht mehr groß vorhanden, trotz der guten konjunkturellen Lage. Aufgrund der schon eingetüteten Projekte sehen wir kein großes Wunschkonzert mehr für die Anträge der Fraktionen als gegeben.“

Martin Kolb fasste für die SPD zusammen: „Wir haben auch in den nächsten Jahren viel vor und die Zahlen zeigen im Moment, dass wir es uns auch leisten können. Wir versuchen dadurch, Kressbronn auch weiterhin zu verbessern und lebenswert zu gestalten.“ Dabei sollte aber auch darauf geachtet werden, dass niemand ins Hintertreffen gerate – vor allem im Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum müsse etwas getan werden.

Den Blick auf die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen warf dagegen Silvia Queri (Bündnis 90/Grüne), nachdem sie den Haushalt grundsätzlich lobte: „Wo wir allerdings heftigste Kritik üben müssen und nicht noch ein paar Runden warten können, ist: Die Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen in Form von kommunalen Projekten für Klima-, Umwelt- und Artenschutz.“ Vielleicht komme durch die Teilnahme am Energy Award etwas in Gang, so die Hoffnung der Grünen.

Martina Knappert-Hiese (GUBB) befand, dass der Haushalt einerseits den Regeln des NKHR vollständig entspräche „und scheint andererseits für einen in Zahlen darstellbaren Status Quo unserer schönen Kommune zu stehen. Als Gemeinderätin bin ich jedoch meinem Gewissen verpflichtet und muss mich deshalb dieser quasi mathematischen Sichtweise auch nicht anschließen. Sie enthielt sich schließlich bei der Abstimmung mit Blick auf den Kommunalverfassungsstreit.

Ein dickes Dankeschön sowohl vom Gemeinderat als auch von Bürgermeister Enzensperger an Matthias Käppeler und sein Team: „Sie schaffen es immer wieder aufs neue, zu beeindrucken.“