Ein Kressbronner ist deutscher Vizemeister

Er ist nicht zu bremsen: Der Kressbronner Dieter Hirlinger hat bei den deutschen Seniorenmeisterschaften im Kunstturnen im badischen Bühl in der Altersklasse 70 bis 75 Jahre mal wieder seine Bestleistung abgerufen und wurde deutscher Vizemeister. Nach guten Leistungen am Sprung, Barren und Reck war Hirlinger vorne mit dabei, schreibt die TSG Ailingen in einer Mitteilung. In einer sehr engen Konkurrenz musste die Entscheidung am Boden fallen. Er turnte zwar mit elf Punkten noch mal die Höchstwertung aller Turner, konnte jedoch den Sieger nicht mehr einholen.

Nach drei Titeln in Folge hat es dieses Jahr hingegen für Ivan Sommer von der TSG Ailingen bei den 30-bis 35-Jährigen nur zum dritten Platz gereicht. Die Konkurrenz war mit zwei aktiven Bundesligaturnern sehr stark besetzt, heißt es in der Mitteilung. Mit Patzern am Pauschenpferd und an den Ringen startete Sommer unglücklich in den Wettkampf. Am Sprung, Barren und Reck folgten stabile und souveräne Übungen, die jedoch nicht ausreichten, um den Rückstand aufzuholen.

Erstmals dabei war Udo Völz in der Altersklasse 55 bis 60 Jahre. Er belohnte sich mit einem sechsten Platz für den großen Trainingsaufwand in der Vorbereitung.