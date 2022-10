Ein Instrument auf neuen Wegen: Klemens Vetter spielt das Euphonium in Kressbronn

Beide Konzerte finden im St. Gallus Saal im Haus der Musik in Kressbronn-Gattnau statt: am Samstag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr, am Sonntag, 30. Oktober, um 10.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf über Reservix.

Der aus Kressbronn stammende Musiker Klemens Vetter gibt am kommenden Wochenende, 29. und 30. Oktober, mit seinem Euphonium ein Konzert im Haus der Musik in Gattnau. Mit dabei ist die Pianistin Ekaterine Kintsurashvili, seine Partnerin im 2020 gegründeten Duo Newphonium.

Die „Schwäbische Zeitung“ hat ihn um ein telefonisches Vorgespräch gebeten. Dieses führte er aber nicht aus seinem Wohnsitz in Mainz, sondern aus Vilnius in Litauen, wohin er am Vortag gereist war, um für drei Tage eine Masterklasse zu unterrichten.

Einziger Lehrauftrag für Euphonium im Land

Spielen und Lehren, zwei Aufgaben, die ihn erfüllen. Hauptberuflich spielt Vetter sein Instrument, das Euphonium, beim Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz, zugleich lehrt er am Leopold-Mozart-Zentrum der Universität Augsburg, wo er den derzeit einzigen Lehrauftrag für Euphonium in Deutschland innehat.

Die Corona-Lockdown-Zeit, als keine Auftritte möglich waren, nutzte er zum Weiterentwickeln. Zusammen mit der Pianistin Ekaterine Kintsurashvili, die er über das Konservatorium kennengelernt hat, wo er sie mit dem Euphonium begleitete, habe er in dieser ruhigen Zeit viel ausprobiert – zusammen haben sie 2020 das „Duo Newphonium“ gegründet und noch im gleichen Jahr mit dem ersten Preis beim „Rising Stars Grand Prix“ in Berlin sowie beim „Grand Prize Virtuoso“ in Bonn zwei internationale Wettbewerbe gewonnen.

Uraufführung eines besonderes Stücks

Das „New“ im Namen soll die Neugier nach Neuem ausdrücken, die ihn vor Jahren zu seinem Instrument geführt hat: „Das Euphonium ist noch relativ neu, es bietet viele Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren“, sagt er. Seine volle, dunklere Klangfarbe eigne sich sehr gut, um Stücke aus der Klassik oder Romantik für Cello zu übernehmen, andererseits gebe es etwa seit 1970 immer mehr Originalliteratur, auch für große Konzerte. Sie würden auch selber Komponisten um neue Stücke anfragen.

So führt das Duo in Gattnau als Uraufführung das Stück eines japanischen Komponisten auf, der als Synästhetiker „Musik in Farben hört“: „Moderne Musik, noch hörbar, mit besonderen Klangfarben – ein sehr spannendes Stück“, beschreibt Vetter.

Auch die Vorgänger des Instruments studiert

Seine Begeisterung für das Euphonium hat Klemens Vetter auch dazu geführt, die historischen Vorgänger zu studieren. Von 1820 bis 1840 sei das die Ophikleide gewesen, die er im November in Baden-Baden in Hector Berlioz‘ „Symphonie fantastique“ spielen wird und die er auch nach Gattnau mitbringen wird: ein Blechblasinstrument mit Klappen wie ein Saxofon, für die man alle zehn Finger brauche, mit einem Mundstück wie das Euphonium und der Form wie ein Fagott.