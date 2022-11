Ein Genuss für Augen und Ohren: Kressbronner Tanzmädchen versprühen Lebensfreude

Unter dem Motto „Bewegen – Begeistern – Begegnen“ tanzen die Mädchen und jungen Frauen zugunsten des Kinderheims Nethanja Narsapur in Indien. Die Benefizveranstaltung findet am Samstag, 19. November, in der Festhalle Kressbronn statt. Beginn ist um 19 Uhr, Einlass um 18 Uhr.