Ein Frühlingsgruß vom Nachbarn

Coronabedingt gab es im vergangenen Jahr keine großen Reisen, keine Feste, kein Vereinsleben. Somit hat die direkte Nachbarschaft wieder an Bedeutung gewonnen, schreibt die Kressbronner Gemeindeverwaltung. Der kleine Schwatz am Gartenzaun, die morgendliche Begegnung vor der Haustür, plötzlich sind dies nahezu die einzigen Begegnungen im Tagesablauf. Anlässlich des Tags der Nachbarn, der am Freitag, 28. Mai, gefeiert wird, laden Karin Wiech, Beauftragte für Bürgerbeteiligung der Gemeinde Kressbronn, und Susanne Eiermann, Gemeinwesenarbeiterin der Stiftung Liebenau, alle Bürger ein, diesen Tag zu nutzen, um einen kleinen Gruß zu senden: Mit einem Blumengruß für einen Nachbarn oder eine Nachbarin, vielleicht sogar an jemanden, mit dem man sonst nur sehr wenig Kontakt hat, kann man Freude schenken. Selbst ausgesät, vorgezogen oder auch eine Schnittblume aus dem Garten – das bleibe jedem selbst überlassen. Am 28. Mai werden die Blumengrüße dem Nachbarn oder der Nachbarin überreicht, bzw. vor die Tür gestellt, ergänzt mit einem persönlichen Gruß auf einer Karte.

Der Tag der Nachbarn findet seit vier Jahren immer am letzten Freitag im Mai auch in Deutschland statt. Der Aktionstag, an dem normalerweise deutschlandweit große und kleine Nachbarschaftsfeste gefeiert werden, musste sich mit dem Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr an die neue Situation anpassen. Deshalb ruft die Stiftung nebenan.de dazu auf, den Tag der Nachbarn mit solchen kleinen Aktionen zu bereichern.