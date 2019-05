Ein begeisterndes Konzert mit „jungen Talenten“

Zu einem Konzert mit „jungen Talenten“ hat das „Neue Podium“ der Jugendmusikschule Kressbronn am Samstagabend in die Festhalle eingeladen und entgegen den Befürchtungen der Veranstalter waren die Reihen bis zum letzten Platz besetzt.

In ihrer Begrüßung meinte Manuela Klöckner, dass sie nicht den Superstar versprechen könne, aber junge Musiker, die sich darauf freuen, öffentlich etwas vorstellen zu können. Die stellvertretende Leiterin der Musikschule hat nicht zu viel versprochen: Die vier jungen Damen und der junge Pianist boten ein Konzert, das sich deutlich unterschied von anderen Auftritten junger Kräfte. Da war nicht die Anspannung eines Wettbewerbs und vor allem hat hier keiner bloß vorgeführt, wie perfekt er die Technik beherrscht und was er gerade noch schafft. Es mag an den Lehrkräften der Musikschule liegen, dass alle fünf vermitteln, dass Musik Freude schenkt, gerade wenn neben der Technik die Interpretation im Zentrum steht. Sie alle zeigten ihre Persönlichkeit.

Wenn zuletzt Luc Bagot nach kurzem Besinnen die Prélude g-Moll op. 23,5 von Sergei Rachmaninoff spielte, mit aufgeschlagenen Noten, aber völlig frei, dann spürte man sofort, wie ihn diese Musik innerlich bewegt. Von dem russischen Komponisten, der noch wie ein Romantiker komponierte, ging es mit veränderter Körpersprache zu ausgewählten Kinderszenen von Robert Schumann. Leicht schwingend, dann feierlich folgte zuletzt ein Satz aus Beethovens Sonate d-Moll op. 31,2. Bravorufe für den Pianisten.

Zu Beginn hatte Maren Müssig am Klavier zusammen mit Mitgliedern des Kammerorchesters Tettnang ein barockes Concerto von Johann Zach gespielt. Unter der behutsamen Führung von Manuela Klöckner hat sich das Kammerorchester zu einem echten Liebhaberorchester entwickelt, auch hier dominiert die Freude am Spiel. Maren Müssig wie auch Franka Flach lieben ihr Instrument, neben Solo-Spiel wechseln sie sich an diesem Abend in der Klavierbegleitung ab.

Gut eingespielt

Zusammen mit Franziska Martin an der Flöte spielt Franka Flach das Rondo aus einem Konzert von Antonio Rosetti. Die beiden sind gut aufeinander eingespielt, leicht schwebend kommt die Musik herüber. Dann wechseln sie zu Gabriel Fauré. Nach dessen impressionistischer Sizilienne op. 78 für Flöte und Klavier wirkt das Allegro aus der Sonatina von Ferenc Farkas herber. Zuletzt malt Franka Flach im „Frühlingsrauschen“ von Christian Sinding am Klavier die verschiedenen Facetten des Frühlings.

Nach der Pause überrascht Anjulie Hartrampf mit ihrer Vielseitigkeit. Erst spielt sie auf ihrer Violine zusammen mit Franka Flach Massenets Méditation für Violine und Klavier, Musik, die sich in weichen Bögen entfaltet, dann strenger die Allemande aus der Violin-Partita Nr. 2 d-Moll von Bach, dazwischen singt sie mit bezaubernder Stimme und hervorragend artikuliert die barocke Liebes-Arie „Vittoria, mio core“ von Giacomo Carissimi. Damit nicht genug, spielt sie zuletzt mit Maren Müssig vierhändig am Klavier zwei Sätze aus der Petite Suite von Debussy. Die junge Künstlerin, die Musik studieren will, hat einen schwierigen Weg vor sich, muss sie sich doch für eine Sparte entscheiden, dabei überzeugt sie in allen Bereichen.

Ohne Übertreibung: Es war unglaublich, wie man mit fünf jungen Musikschülern ein abendfüllendes Konzert machen konnte, das nicht nur die Eltern berührte. Hier bleibt nur der Wunsch, dass diese Arbeit fortgesetzt wird.