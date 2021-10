Ehrungen für langjähriges Engagement

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Abteilungsleiter Alexander Grassel durfte bei der diesjährigen Hauptversammlung des Skiclub Kressbronn über 60 Mitglieder begrüßen. Einige von ihnen wurden für ihr langjähriges Engagement im Verein geehrt. Danach wurde in einer Schweigeminute an die verstorbenen Mitglieder gedacht. Da die letzte Hauptversammlung wegen Corona ausfallen musste, blickte man gemeinsam auf die letzten beiden vergangenen Jahre zurück.

Die Berichte der Abteilungsleiter eröffnete Lehrteamsleiter Fabian Brugger, der von einem gelungenen Skikurs im Jahr 2020 mit rund 140 Anmeldungen berichtete. Alle Teilnehmer:innen erlebten fünf tolle Skikurstage. Aufgrund der Schneebedingungen konnte allerdings die Schülerortsmeisterschaft nicht wie geplant stattfinden. Das Lehrteam besteht derzeit aus 40 aktiven Mitgliedern, jährlich wird das junge Team erweitert. Dieses Jahr sind neu dabei: Hatto Fugel im Freestyle-Bereich und Timo Walter unterstützt das Snowboard-Team. Auch weiterhin will das Lehrteam in die Zukunft investieren: In der kommenden Saison stehen deswegen noch mehrere Aus- und Fortbildungen an.

Danach folgte der Bericht der Hüttenwartin Ines Wahr. Trotz Corona konnten in den Sommermonaten ein paar schöne letzte Hüttentage ermöglicht werden. Die Kressbronner Hütte muss nämlich aufgrund von Brandschutzauflagen abgerissen und neugebaut werden. Ob der Skiclub weiter als Pächter bestehen bleibt, wird gerade verhandelt. In der Sitzung lagen bereits die Pläne für den Neubau vor.

Ein fundamentaler Bestandteil des Skiclubs ist die Jugendarbeit, die in Kressbronn stets von motivierten Kräften vorangetrieben wird. Die alpine Sportwartin Claudia Peschel schilderte die Vorbereitung und den Ablauf der verkürzten Rennsaison 2019/20 der 16 Rennläufer:innen. Neu dabei sind die Brüder Lukas und Jakob Ruoss.

Der sechste Tagesordnungspunkt beinhaltete den positiven Kassenbericht von Kassier Klaus Klug, der sein Amt nach zwölf Jahren abgibt. Der Skiclub bedankt sich bei Kassen-Klaus für seine tolle Arbeit und sein großes Engagement. Als seine Nachfolgerinnen wurden Sonja Franica und Christina Gaida einstimmig gewählt. Des Weiteren wurde Mona Hornstein als Beisitzerin im Ausschuss bestimmt. Alle weiteren Posten wurden personell bestätigt. Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Am Ende lobte Abteilungsleiter Alexander Grassel die Zusammenarbeit und den Einsatz aller Mitglieder.