Ehrennadel in Gold: Thomas Günthör ist seit 50 Jahren Mitglied

90 Musiker haben sich im Gasthaus „Rössle“ in Gattnau zur Hauptversammlung des Musikverein Kressbronn getroffen. Der erste Vorsitzende, Matthias Binzler, begrüßte die zahlreich anwesenden Mitglieder und eröffnete die Versammlung mit einem kurzen Rückblick über das vergangene Vereinsjahr.Bei den Neuwahlen wurde Matthias Binzler in seinem Amt bestätigt. Zu den besonderen Punkten des Abends zählte die Ehrung von Thomas Günthör, der mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet wurde.

Schriftführer Martin Mayer berichtete ausführlich über die zahlreichen Auftritte und Vereinsaktivitäten. Zu den Höhepunkten zählten das vereinseigene Kressbronner Pfingstfestival mit der Austragung des Wettbewerbs „Blaskapelle des Südens 2017“ der Schwäbischen Zeitung, der „Hock am See“ im Seegarten sowie das traditionelle Weihnachtskonzert in der Festhalle. In den Sommermonaten kamen weitere Auftritte hinzu, wie zum Beispiel auf dem Langenargener Uferfest oder auf den Weinfesten in Kressbronn und Hagnau. Insgesamt zählte Mayer über 40 offizielle Auftritte; außerdem zahlreiche Proben- und Arbeitsstunden, die so ein Vereinsjahr mit sich bringen.

Über die finanzielle Situation des Musikvereins berichtete Kassier Tobias Glatthar. Der Verein steht trotz zahlreicher Ausgaben für Instrumente, Uniformen und weiteren notwendigen Beschaffungen mit einem positiven Ergebnis da. Diese notwendigen Investitionen sind allerdings nicht alleine über Auftritte und Veranstaltungen zu stemmen, weshalb sich der Musikverein Kressbronn bei allen Spendern und Gönnern bedankt.

Dass die Kameradschaft im Verein nicht zu kurz kommt, zeigte Patricia Reuthe im Anschluss mit einer Präsentation über den Vereinsausflug nach Fluh in Österreich und weiteren geselligen Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Einen Ausblick auf 2018 gewährte Dirigent Karlheinz Vetter. Zu den vereinseigenen Highlights, dem Kressbronner Pfingstfestival und dem „Hock am See“, gehören auch in diesem Jahr wieder Auftritte auf dem Uferfest in Langenargen und auf den Weinfesten in Kressbronn und Hagnau. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr wird das Kreisverbandsmusikfest in Haidgau sein, bei dem der MV Kressbronn den Fahneneinmarsch umrahmen wird.

Die Ehrungen für langjähriges Engagement für die Blasmusik führte Manfred Ehrle, stellvertretender Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis, durch. Für 20 Jahre Tätigkeit im Musikverein wurde Franz Pfäffle mit der Ehrennadel in Silber geehrt. Die Ehrennadel in Gold erhielt Dieter Schäfler für 30 Jahre Engagement. Für sagenhafte 50 Jahre wurde Thomas Günthör mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant ausgezeichnet. Hierfür wurde er auch bei der Kreisverbandsversammlung des Blasmusikverbands Bodenseekreis als Förderer der Volksmusik geehrt und mit der Ehrenmitgliedschaft im Verband belohnt.

Bei den anstehenden Vorstandswahlen, die Bürgermeister Daniel Enzensperger leitete, stellten sich fast alle Vorstandsmitglieder ihrer Wiederwahl. Lediglich Anja Rosenberger verzichtete auf eine weitere Amtsperiode, für den frei werdenden Posten kandidierte Daniela Hagg. Die Vorstandschaft setzt sich wie folgt zusammen: Matthias Binzler (Erster Vorstand), Markus Dreher (Zweiter Vorstand), Tobias Glatthar (Kassier), Martin Mayer (Schriftführer) und den Beisitzern Laura Kögler, Annika Klotzbücher, Daniela Hagg, Dieter Schäfler, Markus Pinther und Lukas Trautwein. Als Kassenprüfer wurden Christian Radziwill und Stefan Fehringer wiedergewählt.