Ehemalige Gemeinde- und Kreisrätin Christina Günthör feiert 70. Geburtstag

Christina Günthör hat am Samstag, 29. August 2020, ihr 70. Lebensjahr vollendet. Bürgermeister Daniel Enzensperger gratulierte ihr zu diesem Anlass herzlich und bedankte sich bei ihr für ihr Engagement für die Gemeinde Kressbronn in den vergangenen Jahrzehnten.

Christina Günthör wuchs in Betznau auf und heiratete Ernst Günthör. Gemeinsam betrieben sie die heute an die nächste Generation übergebene Landwirtschaft und den Landgasthof „Zur frohen Aussicht“ in Kümmertsweiler. Daneben engagierte sich Christina Günthör für die CDU von 1989 bis 2019 im Gemeinderat, von 2004 bis 2019 im Kreistag des Bodenseekreises und war von 2014 bis 2019 als erste Frau in der Gemeinde Erste Stellvertreterin des Bürgermeisters, erklärt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.