Edler Tropfen unterstützt die Kressbronner Bürgerstiftung

Die Kressbronner Edelbrenner mit Benedikt Bentele, Bernd Brugger, Dietmar Opitz, Uwe Osswald, Adelbert Rist, Alois Rottmar, Daniel Strohmaier und Reiner Willmann hatten im vergangenen Jahr eigens für Weihnachten einen Williams-Cuvee kreiert. Der Nettoverkaufserlös aus der mit 100 Flaschen limitierten Edition kam nun vollständig der Kressbronner Bürgerstiftung zu Gute, heißt es in einem Presseschreiben.

Die Edelbrenner hatten acht verschiedene regionale Williams-Brände zusammengeführt und das Ergebnis bildete das Spektrum Kressbronner Obstkultur ab. Für dieses Premium-Destillat wurden von den Edelbrennern ausschließlich frisch geerntete, handverlesene und hocharomatisch goldgelbe Williams-Christ-Birnen verwendet. Die Gestaltung der Etiketten verdankten die Edelbrenner hierbei dem Kressbronner Grafiker Thorsten Friedrich.

Anlässlich der Übergabe des Spendenschecks bei der Familie Günthör-Opitz im Landgasthaus „Zur Frohen Aussicht“ in Kümmertsweiler bedankten sich für die Bürgerstiftung Karl Hornstein und Albert Liebermann bei den Brennern für deren großartige Idee und deren großzügige Spende in Höhe von 5000 Euro, die ganz wesentlich dazu beitragen wird, dass auch künftig Kressbronner Familien in Notlagen und Kressbronner Institutionen bei Projekten, die der Gemeinschaft dienen, unterstützt werden können.

Der Dank aller Beteiligten galt auch insbesondere denjenigen Kressbronnerinnen und Kressbronnern, die mit dem Kauf des edlen Destillats zu dieser Spendensumme beigetragen hatten. Äußerst erfreulich für die Vertreter der Bürgerstiftung war die Ankündigung der Edelbrenner, dass auch in diesem Jahr wiederum eine Weihnachtsaktion zugunsten der Kressbronner Bürgerstiftung geplant sei.