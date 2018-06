Edeka sagt Pappbechern Kampf an

Neue und nachhaltige Wege geht der Edeka Esslinger Markt in Kressbronn. Im Rahmen des bundesweiten Projekts „Recup“ haben Kunden ab sofort die Möglichkeit, ihren Kaffee nicht mehr in herkömmlichen Einweg-Bechern, sondern in sogenannten „Recups“, also Pfandbechern, zu genießen.

„Unser Ziel ist es, die für unsere Umwelt so schädlichen Wegwerf- und Einwegverpackungen, oder wie hier Einweg-Pappbechern, systematisch aus unseren Märkten zu verbannen und durch umweltfreundliche Alternativen zu ersetzen. Zudem ist jeder Kaffee aus dem Recup-System billiger als aus Einwegbechern“, betont Herbert Esslinger, geschäftsführender Inhaber des Bodenseemarktes. Für den Becher zahlt der Kunde einen Euro Pfand und kann diesen bei den bundesweit angeschlossenen Partnern wieder abgeben.

„Recup ist eine tolle Sache. Die Gemeinde Kressbronn freut sich, dass der Edeka Esslinger Bodenseemarkt dieses nachhaltige System nun mitträgt und eingeführt hat“, sagt Bürgermeister Daniel Enzensperger bei dem Pressetermin. (ah)