„Ebbes isch immer – S’isch nia nix los“

Ein dreiviertel Jahr nach ihren ersten gemeinsamen Auftritten in Ittenbeuren und in der Nonnenbachschule haben Ralph Kolars und der pensionierte Lehrer Gün-ther Bretzel zur Fortsetzung ihres Comedy-Abends „Ebbes isch immer“ in die Rädlewirtschaft Rottmar in Betznau eingeladen und in drangvoller Enge wieder für Stimmung gesorgt.

Schon den ersten Refrain „S’isch immer was los“ auf die Melodie von Harry Belafontes „Komm, Mr Tallyman“ singen die Zuhörer mit. Der Großteil der Lieder, von Bretzel oder beiden gemeinsam zur Gitarre vorgetragen, ist bekannt. Wenn der Reihe nach Kinder und Ehefrau auf der Fahrt in den Urlaub zu unpassender Zeit ihr „Papa, i sott mol biesi“ rufen, dann weckt das bei vielen Erinnerungen, ebenso wenn Bretzel die Ausgehgewohnheiten der Jugend von heute mit früher vergleicht. Witz hat, wenn er erzählt, dass die Rolling Stones als ehemalige „lustige Kiesgrubler“ ebenso aus dem Bodensee-Hinterland kommen wie Elvis, der uneheliche Pfarrerssohn „von Elvira Layer aus Prestenberg“.

Wenn aus dem Song „I Can Get No Satisfaction“ der Rolling Stones das „I kenn Gattnau, do isch Äktschen“ wird, dann ist Beifall garantiert. Das sind „Best offs“ von Günther Bretzel. Die Begeisterung steigt, wenn endlich die „Cowboys von Rattenweiler“ auftreten – „Mir brauchet koin Goul und koi Prärie, uns roicht da Traktor und a Mords-Maschinerie“ – und als Maulhelden die Weiber gleich reihenweise aufreißen. Was in Leporellos Registerarie aus Mozarts „Don Giovanni“ nur angedeutet wird, wird hier genüsslich ausgebreitet. Die jungen „Schnecken“ von damals waren wohl sehr gierig darauf, sich flachlegen zu lassen. Da gibt der Song „Die Liebe, sie wohnt hier in Kressbronn“ reiche Gelegenheit, mit Ortsnamen der Umgebung zu spielen, die beileibe nicht jeder kennt. Gemeinsam werden der Reihe nach auch die kleinsten Weiler samt ihren diversen „Schnecken“ durchgezogen. Erotisch wird’s bei beiden immer wieder an dem Abend.

Auch Ralph Kolars bringt seine Klassiker, „hochkulturelle Poesie“ wie die „Rossbollen-Ballade“ mit rotem Künstlerschal um den Hals. Unverkennbar eine Satire auf Martin Walser ist „Markus Balzers“ Text „Die Verteidigung der Blindheit“, wenn Johann sich sturzbesoffen in den Nonnenbach erbricht. Ein immer gern gehörter Klassiker ist Kolars‘ Beobachtung der Nachbarn, die Frau gepierct, tätowiert und dazu noch evangelisch. Genüsslich werden die Nachbarn ausgerichtet. Ganz echt, dass er dabei die Gedanken ständig abbricht und zu Neuem springt. Ein weiteres Lieblingsthema sind die Schweizer. Allzu lang, wie sich auch am Beifall zeigt, breitet Kolars das immer noch sehr umstrittene Thema EBC – Echt Bodensee Card – aus, entwickelt daraus die Idee einer „Echt Bodensee-Klo-Card“. „Schon wieder“ hört man aus dem Publikum, als Kolars wie so oft den Bürgermeister aufs Korn nimmt. Zwar als Traum deklariert, dennoch spürt man ein Aber, wenn er ihn beispielsweise leicht geschmacklos in die SM-Szene steckt.

Als Zugaben serviert Kolars ein weiteres „Poem“ zum Schwyzerdütsch und seinen „Chuchichäschtle“. Bretzel singt ein letztes „heimatkundliches Lied“, das das Girl aus Mendocino zum Mädle aus Meckenbeuren macht.