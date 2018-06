E-Jugendfußballer des SV Kressbronn treffen Charly Körbel

Die Nachwuchsfußballer des SV Kressbronn (E1) haben sich dank des unermüdlichen Einsatzes ihrer zahlreichen Fans in einem Online-Voting-Verfahren erfolgreich für den Kaufland- Kidscup qualifizieren, der in Frankfurt stattfand. Dieses Turnier wurde mit sehr viel Engagement und Erfahrung von der Eintracht Frankfurt Fußballschule in der Commerzbank Arena ausgerichtet. Die Spieler und Betreuer des SV Kressbronn wurden in der Commerzbank Arena von der ehemaligen Nationalspielerin Nia Künzer und Eintracht Frankfurt Legende Karl-Heinz (Charly) Körber begrüßt. Die Nachwuchsspieler vom Bodensee vertraten die Farben Spaniens. Am Ende wurden die Kressbronner Achter von 16 teilnehmenden Mannschaften.