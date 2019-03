„Du regsch mi scho wieder auf“

Wenn das Kabarettistenduo „Hillu’s Herzdropfa“ alias Hillu Stoll aus Justingen und Franz Auber aus Schmiechen „von der Alb ra“ kommen, dann bleibt kein Auge trocken, kein Platz frei. Nachdem die erste Vorstellung am Mittwoch in Claudi’s Radl Stadl wieder im Nu ausverkauft war, hat Ulrike Martin gleich eine zweite gebucht und auch die war lange vorher ausverkauft.

Der rustikale Raum bietet das genau richtige Ambiente für die urschwäbische Comedy. Eng geht es zu, die Tischplätze sind gleich weg, in den Stuhlreihen daneben sitzt man eng am Nachbarn und der Kontakt zu Gleichgesinnten ist schnell da.

Das Duo hat sein Programm „Dobblet gmobblet“ mitgebracht, in großen schwarzen Buchstaben steht es auf dem Riesenkochtopf auf dem Klapptisch auf der kleinen Bühne, der auch noch mitspielen wird. Zwei Personen – ein hagerer Langer und eine kleine Mollige – bringen sofort Leben auf die Bühne, jedes Wort ist auch im hintersten Winkel bestens zu verstehen – falls man ihre Sprache versteht. Wäre zu schade, wenn auch nur eine einzige Pointe unterginge, denn das Programm ist gespickt mit deftigen Sprüchen, ob sie miteinander bruddeln und einander ins Wort fallen oder über Abwesende lästern.

Ihre Kultfiguren, die Lena und der Maddeis, kommen „von der Alb ra“, wo unter den Bauern der gilt, der einen roten Massey-Ferguson-Traktor hat und nicht einen billigen grünen. Mit dem roten kann man auch zum Volksfest nach Schtuagert fahren, wo die geliebt-gehassten „Hecka-Scheißer“ herkommen und an manchen Tagen die Heimat überschwemmen. Volksfest, zu dem man als sparsame Schwaben das eigene Vesperbrot mit „Zwetschga-Xälz“ und einen Sprudel mitbringt, verbunden mit Shopping in der Stadt, das macht was her. Beispielsweise, wenn die Lena nach vierzig Jahren wieder mal ein Paar Schuhe sucht und der Stenz von Verkäufer ihr seine Versace- und Gucci-Modelle anpreist. 700 Euro für ein Paar sind der Lena zu viel, unter fünf Euro soll’s sein, so steht’s auf ihrem Stoffbeutel. Wenn er auch noch ihr Schwäbisch nicht versteht, ist für Lacher gesorgt, Pointe folgt auf Pointe.

Auch sonst sind herrliche Sprüche zu hören, die beiden gehen sehr direkt miteinander um, da wird nichts beschönigt. Ob die Hillu klein und stumpig ist oder der Franz etwas begriffsstutzig, kriegt jeder immer wieder serviert. Da hilft es nicht, dass sie auf dem „Schymnasium“ war – wie lange wohl? – und höhere Bildung genossen hat. Schlag auf Schlag folgen die Szenen, eine Situation ergibt sich aus der anderen. Mal sind sie Koch und Gehilfin, mal „crazy“ Bikerbräute – natürlich auf Harley-Davidson, ein Lover mit Kawasaki kommt nicht in Frage –, mal kommt die wunderfitzige Nachbarin Babett zum Salz-Schnorren und Tratschen, dass der Maddeis kaum zu Wort kommt und zum Äpfelschälen schon gar nicht. Ob in der Küche oder draußen auf dem Traktor, da ist immer das pralle Leben, deftig und direkt, und das kommt an.